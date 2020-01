Samsung T7 Touch: przenośne SSD ze skanerem linii papilarnych

W trakcie trwających targów CES 2020, firma Samsung Electronics zaprezentowała swój najnowszy przenośny dysk SSD - T7 Touch. Urządzenie łączy kompaktową konstrukcję z wysokimi prędkościami odczytu i zapisu w oparciu o standard USB 3.2 drugiej generacji. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu sprzętowemu w postaci wbudowanego skanera linii papilarnych urządzenie wprowadza również nowy poziom bezpieczeństwa danych. T7 Touch wejdzie do sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku w ponad 30 krajach na całym świecie. W tym roku Samsung wprowadzi również klasyczną wersję dysku bez czytnika linii papilarnych pod nazwą T7. Ten z kolei wprowadzony zostanie na rynek w drugim kwartale bieżącego roku.

T7 Touch firmy Samsung dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych (czarny i srebrny) i w trzech wersjach pojemnościowych (500 GB, 1 TB i 2 TB). Ale T7 to nie tylko duża przestrzeń na dane, to także duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. Producent zapewnia, że prędkość odczytu wynosi 1050 MB/s, a prędkość zapisu 1000 MB/s. To dwukrotnie szybciej niż model T5, i nawet 9,5-krotnie szybciej niż zewnętrzne dyski HDD (porównanie do Samsung 1 TB HX-MTD10EA). Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie może osiągać maksymalną prędkość w momencie, gdy jest używane z interfejsem NVMe. Choć w oficjalniej informacji nie podano do wiadomości, na jakich kościach pracuje nowość Samsunga, źródła takie jak chociażby Anandtech podają, iż są to 136-warstwowe kości V-NAND 6. generacji.

Skaner linii papilarnych to tylko jedno z możliwych zabezpieczeń dysku. Urządzenie obsługuje bowiem dodatkowo szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit i można go zabezpieczyć hasłem. SSD wyposażone jest również w funkcję „Motion LED”, która pozwala szybko określić status dysku. Pomimo zwiększenia prędkości, dodatków sprzętowych i aluminiowej obudowy, dysk waży zaledwie 58 gramów. Aby podłączyć dysk do praktycznie każdego rodzaju urządzania, w zestawie kupujący otrzymuje kabel USB typu C do C i USB typu C do A. Sugerowane przez producenta ceny detaliczne wynoszą 669 PLN (500 GB), 999 PLN (1 TB) oraz 1909 PLN (2 TB).

Specyfikacja Portable SSD T7 Touch i T7:

Pojemność - 2 TB / 1 TB / 500 GB

Interfejs - USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbps) z kompatybilnością wsteczną

Wymiary - 85 x 57 x 8,0 mm

Waga - 58 g

Prędkość transferu - Do 1050 MB/s.

Tryb UASP - Obsługiwany

Szyfrowanie - Sprzętowe szyfrowanie danych AES 256-bit

Bezpieczeństwo - Ochrona softwarowa, Rozpoznawanie odcisków palców (tylko Touch)

Oprogramowanie - Samsung Portable SSD Software 1.0

Certyfikaty - CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB

Zgodność z dyrektywą RoHS - RoHS2

Kolory - Czarny i srebrny

Łączność - USB typu C do C, USB typu C do A

Gwarancja - Trzy lata gwarancji

Źródło: Samsung, Anandtech