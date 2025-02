Otwarta beta Skull and Bones w lutym. Zapowiedź zawartości popremierowej oraz aktualizacja wymagań sprzętowych

Jeżeli chodzi o 2024, Ubisoft wystartował lepiej niż dobrze. Trudno bowiem inaczej określić zaskakująco dobrze przyjętą premierę Prince of Persia: The Lost Crown. Ale już na początku drugiej połowy przyszłego miesiąca kolejna pozycja. Gdyby ktoś przegapił bolesny proces powstawania gry o piratach, mógłby być bardziej pewny następnego sukcesu. Sytuacja jest jednak taka, że wiele znaków wskazuje na to, iż to nie musi być strzał w dziesiątkę.

Na krótko przed premierą pojawi się możliwość wzięcia udział w otwartej becie Skull and Bones. Ubisoft zaprezentował też zawartość na pierwszy sezon, a także delikatnie uaktualnione sprzętowe wymagania.

Wygląda na to, że tym razem wreszcie doczekamy się wypuszczenia na rynek Skull and Bones. Czy będzie to udana premiera, trudno obecnie powiedzieć, natomiast widać, że Ubisoft nie próżnuje i już informuje graczy o nadchodzących atrakcjach. Najpierw jednak pomiędzy 8 a 11 lutego posiadacze pecetów (Epic Games Store i Ubisoft Connect) oraz konsol PS5 i Xbox Series X|S otrzymają opcję ogrania wersji beta. Tam dostępny będzie hub Red Isle oraz regiony w Afryce i Indiach Wschodnich, a rozwijać się można do szóstego poziomu. Podesłano także aktualny wykaz wymagań sprzętowych. Ale w stosunku do poprzednich danych zmienia się w zasadzie tylko minimalna karta graficzna: z AMD Radeon RX 570 na AMD Radeon RX 5500 XT.

No i jest jeszcze zapowiedź zawartości, jaka będzie wypuszczana po premierze. W każdym sezonie przyjdzie nam się zmierzyć z pirackim lordem. Sprowadza się to do walk z kolejnymi flotami i pokonaniem ostatecznego zagrożenia w wielkim finale. Gdy zaś wkroczymy w endgame, twórcy szykują innych elitarnych przeciwników, a po drodze pojawiać się będą światowe eventy z własnymi wyzwaniami. Dostaniemy mnóstwo możliwości rozwoju naszego imperium czy to poprzez rozkręcanie opiumowego tudzież rumowego biznesu, czy zdobywanie skarbów. Istotne będzie również wojowanie z innymi piratami, wygrywanie w specjalnych rankingach i otrzymywanie za to legendarnych nagród. Na pewno zatem mamy co robić.

Źródło: Ubisoft