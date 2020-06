OPPO: Autorski układ SoC potwierdzony - Apple miało rację?

Smartfony Apple iPhone uważane są za wyjątkowo stabilne i wydajne, i choć nie zawsze jest to zgodne z prawdą, trzeba oddać im to, że pracują naprawdę sprawnie. Nie dzieje się tak za sprawą żadnej magii Apple, jak zwykli mawiać niektórzy fani giganta z Cupertino. Za stabilnością, wydajnością i przewidywalnością stoi procesor. Układy z serii Apple A to autorskie rozwiązania Sadowników. Oznacza to, że firma czuwa nad ich produkcją. Jako że chipy te przeznaczone są wyłącznie do smartfonów z systemem iOS, producent może odpowiednio zoptymalizować oprogramowanie. Efekt? Urządzenia działają niemal perfekcyjnie. Na podobny pomysł wpadło OPPO i choć początkowo były to jedynie plotki, dziś możemy mówić o pracach nad własnym procesorem w sposób w pełni oficjalny.

Szef OPPO na rynek chiński potwierdził, że firma pracuje nad własnymi układami mobilnymi. Autorskie chipy SoC powstaną przy współpracy z jednym z gigantów branży.

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że OPPO ma w planach stworzenie własnego układu przeznaczonego do wykorzystania w urządzeniach mobilnych. Były to jednak tylko plotki i doniesienia, czyli niepotwierdzone informacje. Teraz, po słowach Liu Bo, szefa OPPO na rynek chiński, wizja ta nabiera realnych kształtów. Rzeczony jegomość potwierdził bowiem, że firma faktycznie chce, a wręcz musi postawić na opracowanie własnych chipów. To pomoże jej w dalszym rozwoju i zwiększeniu popularności marki wśród klientów. Układ mobilny najpewniej przyjmie nazwę OPPO M1 i zostanie wyprodukowany przy współpracy z MediaTekiem, Qulacommem lub Samsungiem.

Choć to Apple jest najbardziej znane z tworzenia własnych procesorów, podobnie wygląda to u Samsunga czy Huawei, które również mają swoje autorskie układy. Niestety, optymalizacja oprogramowania pod chipy wspomnianych firm kuleje, czego dowodem są niezadowoleni ze stosowania Exynosów klienci południowokoreańskiego giganta. Możliwe więc, że OPPO „zrobi to lepiej”. Ciekawe tylko, jak na tle wspomnianych wcześniej producentów wypadnie Google, które również szykuje swój autorski SoC, który, jak sądzę, będzie przeznaczony wyłącznie do smartfonów serii Pixel.

Źródło: Beebom, Caixinglobal