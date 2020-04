Odświeżony GeForce RTX 2070 dla laptopów z gorszą specyfikacją

Niecałe trzy tygodnie temu NVIDIA ujawniła szczegóły dotyczące nowych kart graficznych, które lada moment pojawią się w nowych laptopach. Doczekamy się m.in. budżetowej konstrukcji GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 oraz GeForce GTX 1650 Ti, a także topowych układów w postaci GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER. W ubiegłym tygodniu z kolei pojawiły się informacje sugerujące, iż NVIDIA zamierza odświeżyć także dobrze już znane użytkownikom układy GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070. Wówczas poznaliśmy wstępną specyfikację tych kart, jednak jak się okazuje, zmiany są nieco dalej idące, niż początkowo sądziliśmy. Posiadamy obecnie na testach dwa modele laptopów z nowymi wersjami GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2070 i w obu przypadkach GPU o nowych identyfikatorach charakteryzują się obecnością wolniejszych pamięci GDDR6.

Sprawdziliśmy starą oraz odświeżoną wersję karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2070. Nowa wersja z innym identyfikatorem odznacza się wolniejszymi pamięciami GDDR6 i znacznie niższą przepustowością.

Mamy już potwierdzenie, że wszystkie nadchodzące notebooki z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 2070 będą oferowały nową wersję z pamięciami GDDR6, które NVIDIA określa jako "lepiej zoptymalizowane". Według suchej specyfikacji, kości GDDR6 14 000 MHz zostaną zastąpione bardziej energooszczędnymi kostkami GDDR6 11 000 MHz. W teorii przełoży się to na niższą przepustowość pamięci - z 448 GB/s do 352 GB/s, jednak według NVIDII, wydajność obu wariantów GPU ma być porównywalna. Według naszych testów jednak, zarówno w grach jak również programach nowa wersja GeForce RTX 2070 okazuje się być nieco wolniejsza od starszego wariantu. Nie są to istotnie duże różnice, zwykle zamykają się bowiem w kilku procentach na niekorzyść nowej wersji. Niemniej jednak czujemy się w obowiązku informować o takich zmianach, zwłaszcza że odświeżane GPU są wprowadzane do oferty po cichu.



Pierwotna wersja karty NVIDIA GeForce RTX 2070 dla laptopów ma pamięci GDDR6 o taktowaniu 14000 MHz i przepustowości 448 GB/s.



Nowa wersja tej samej karty oferuje pamięci GDDR6 o efektywnym taktowaniu 11000 MHz i przepustowości 352 GB/s.

Modyfikacja sięgnie także karty NVIDIA GeForce RTX 2060, przy czym w tym wypadku mają się pojawiać warianty z pamięciami GDDR6 11 000 MHz oraz 14 000 MHz, co wprowadzi jeszcze większy zamęt do oferty. Przepustowość pamięci w tym wypadku zmniejszy się z 336 GB/s do 284 GB/s, przy czym w tym wypadku nie powinniśmy odczuć specjalnej różnicy na niekorzyść, bowiem nowa wersja karty cechuje się wyższym TDP (115W) oraz zauważalnie wyższymi zegarami rdzenia - w trybie GPU Boost 4.0 taktowanie będzie teraz wynosić 1560 MHz zamiast 1200 MHz, co przełoży się na znacznie wyższe, realne taktowanie w grach czy programach. Nowe i stare wersje GeForce RTX 2060 i RTX 2070 nie są niestety w żadny sposób oznaczane, toteż najlepszym rozwiązaniem przy wyborze sprzętu będzie kierowanie się testami i recenzjami.

Źródło: PurePC