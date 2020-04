NVIDIA w tajemnicy tworzy 5 nm układ graficzny w fabryce TSMC

Za już niecałe pięć miesięcy architektura NVIDIA Turing liczyć sobie będzie dwa lata od prezentacji pierwszych kart graficznych z GPU na niej opartych. Ampere, kolejna architektura NVIDII, w nieoficjalnych przekazach pojawia się już od dłuższego czasu. Następna generacja kart konsumenckich, GeForce RTX 3000, w sprzedaży powinna pojawić się w tym roku i obecne zawirowania w gospodarkach na całym świecie raczej nie powinny tego zmienić. Rozwój obecnej sytuacji jest jednak niepewny, tak więc warto trzymać rękę na pulsie. Według źródeł Digitimesa, NVIDIA już pracuje nad tajemniczym projektem układu scalonego, przygotowywanego w litografii 5 nm oferowanej przez zakłady firmy TSMC.

Litografia 5 nm pomału staje się na tyle dojrzała, aby firmy sięgały po nią przy większych projektach. AMD ma Zen 4, a NVIDIA jeszcze tajemnicę.

Jak wskazuje źródło, zgodnie zresztą z oczekiwaniami, NVIDIA swój nowy projekt przygotowuje pod kątem wytwarzania w zakładach firmy TSMC. Za pewne można przyjąć to, że nie chodzi w żadnym wypadku o GPU dla kart GeForce RTX 3080 i RTX 3070, gdyż te choć też mają wychodzić z zakładów TSMC, to w litografii 7 nm (FinFET), choć niedawno pojawiła się plotka o zmianie planów na 10 nm od Samsunga. Na razie nie ma potwierdzenia, nad czym konkretnie NVIDIA pracuje, w kontekście litografii 5 nm. Niektórzy spekulują, że chodzi o nowy układ serii Tegra. Zupełnie z głębi piasków plotek wyciąga się spekulację o tym, że ma to być nowy SoC (System-on-a-Chip) dla przyszłej konsoli Nintendo Switch 2.

Ewentualne przeznaczenie niesprawdzonej jeszcze dobrze litografii dla tak wymagającego urządzenia przenośnego dziś wydaje się być dość wątpliwe. Warto pamiętać o tym, że na litografię 5 nm swoje zęby zaostrzyła firma AMD. Ta niedawno ostatecznie potwierdziła, że po dopracowanej 7-nanometrowej architekturze Zen 3, celem dla Zen jest właśnie litografia 5 nm. Trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o metody wytwarzania TSMC, to samo przejście z 5 nm (N5) na 7 nm (N7) daje możliwość zwiększenia upakowania tranzystorów o około 84%. Jeśli chodzi o stronę NVIDII, to ich aktualne GPU wytwarzane są w litografii TSMC 12 nm (FinFET), w przypadku której zagęszczenie to 28,88 mln tranzystorów na mm2. W litografii N5 zagęszczenie to 173 mln na mm2. Różnica jest więc ogromna, a więc także pole do popisu. Pamiętajmy o tym, że po drodze będzie jeszcze architektura Ampere.

Źródło: Digitimes