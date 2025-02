NVIDIA GeForce RTX 5070 - potwierdza się wydajność na poziomie układu RTX 4070 SUPER. Pierwsze testy nie napawają optymizmem

Najnowsza generacja kart graficznych nie zapewniła oczekiwanej przez wielu rewolucji na rynku GPU. Zamiast tego mamy jedynie skromne odświeżenie oferty, bowiem wzrost wydajności w porównaniu z kartami GeForce RTX 40 wynika jedynie z bardziej dopakowanej specyfikacji, a nie samej architektury. Niech nie zdziwią więc Was doniesienia, że nadchodzący średniopółkowy GeForce RTX 5070 może okazać się słabszy niż GeForce RTX 4070 Ti.

Nowość NVIDII okazuje się więc mocniejsza od RTX-a 4070 o ok. 20%, jednak trudno oczekiwać, by karta dogoniła RTX-a 4070 Ti...

Przypomnijmy - GeForce RTX 5070 to karta graficzna z rodziny Blackwell wyposażona w rdzeń GB205 z 6144 jednostkami CUDA. Na jej pokładzie znajdziemy również 12 GB pamięci VRAM typu GDDR7 (28 Gbps, 192-bit). Jej premiera przewidziana jest aktualnie na 5 marca, jednak już teraz w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze wyniki wydajności z programu Geekbench. Mimo tego, że testy te nie odzwierciedlają w pełni potencjału nowej karty w praktyce, to jednak dają nam jakiś ogólny pogląd na temat ich mocy obliczeniowej. Warto zatem odnotować, że w OpenCL RTX 5070 uzyskał 187 414 punktów, podczas gdy wynik z Vulkana to 188 712 punktów . Dla porównania, GeForce RTX 4070 uzyskał 167 924 punktów w teście OpenCL i 156 601 punktów w teście Vulkan. Nowość NVIDII okazuje się więc mocniejsza od poprzednika o ok. 20%.

Problem tylko w tym, że GeForce RTX 5070 w ogólnym rozrachunku wypada słabiej od RTX-a 4070 Ti (a.k.a. RTX 4080 12 GB), a w większości przypadków powinien zaprezentować wydajność na poziomie RTX-a 4070 SUPER. Nie trzeba więc chyba dodawać, że slajd NVIDII sugerujący moc obliczeniową na poziomie RTX-a 4090 mocno wprowadzał w błąd - w istocie chodziło jedynie o wydajność przy użyciu technologii DLSS 4.0, której poprzednia seria i tak nie obsługuje. Omawiana karta ma kosztować w Polsce 2849 zł (za najtańsze wersje), a zatem oferta i tak wydaje się względnie przyzwoita - o ile oczywiście nie powtórzą się problemy z dostępnością. Z wyrokami poczekajmy więc do premiery. Warto pamiętać, że w podobnym okresie debiutować będą podobnie wycenione Radeony RX 9070 (XT).

Źródło: VideoCardz, WCCFTech