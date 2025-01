NVIDIA GeForce RTX 4090 - serwis komputerowy otrzymał do naprawy sporą liczbę kart z pękniętą płytką drukowaną

Wyżej pozycjonowane karty graficzne Ada Lovelace charakteryzują się dużymi rozmiarami i wagą. Problem jest na tyle poważny, że producenci dołączają do nich specjalne wsporniki, mające zapobiegać nadmiernemu obciążeniu konstrukcji. Długofalowe skutki używania tak pokaźnych GPU nie są jeszcze do końca znane, ale pewien wgląd w tę sprawę daje serwis komputerowy NorthridgeFix, który otrzymał ostatnio dużą liczbę uszkodzonych kart GeForce RTX 4090.

Większość spośród 19 otrzymanych ostatnio przez serwis NorthridgeFix kart graficznych GeForce RTX 4090, miało pękniętą płytkę drukowaną w pobliżu złącza PCIe. GPU były najprawdopodobniej użytkowane bez wspornika.

Jeden z klientów serwisu dostarczył 19 uszkodzonych układów, z których wiele ma bardzo charakterystyczne uszkodzenie. Chodzi o pękniętą płytkę drukowaną tuż przy złączu PCI Express. Dokładne przyczyny wystąpienia tego zjawiska nie są znane, ale łatwo zgadnąć, że wina leży po stronie użytkownika, projektanta lub producenta kart, ewentualnie zestawu komputerowego. Choć praktycznie wszystkie karty z pękniętym PCB to model ASUS TUF Gaming, nie musi to oznaczać, że jest on wadliwy. Specyfika uszkodzenia może wskazywać, że GPU były używane bez odpowiedniego wspornika lub wspornik ten był niewystarczający do podtrzymania ciężaru. GeForce RTX 4090 cechuje się masywną konstrukcją, która nie jest przystosowana do użytku bez odpowiedniego odciążenia.

Uszkodzenia kart, które trafiły do serwisu NorthridgeFix, są na tyle poważne, że ich naprawa nie jest opłacalna. Płytka drukowana GeForce RTX 4090 składa się z 12-15 warstw ze skomplikowanymi ścieżkami elektrycznymi. To sprawia, że ewentualne usunięcie pęknięć byłoby czasochłonne i kosztowne. Serwis NorthridgeFix nie chciał podjąć się tego zadania. Warto odnotować, że ewentualna naprawa nie daje gwarancji, że problem się nie powtórzy. Naprawione miejsce jest dosyć delikatne i do ponownego uszkodzenia może dojść nawet podczas wkładania i wyciągania karty z płyty głównej.

Wsporniki dla kart graficznych to element charakterystyczny zwłaszcza dla obecnej generacji kart. Warto odnotować, że producenci nie dołączają ich do wielu modeli GeForce RTX 4070, pomimo sporych rozmiarów niektórych odmian tego GPU. Wydaje się, że wyżej pozycjonowane układy z dwóch poprzednich generacji także są narażone na podobne zjawisko. Dlatego nie można wykluczyć, że opisywane powyżej przypadki to dopiero zapowiedź większych problemów, które czekają użytkowników w przyszłości.

Źródło: NorthridgeFix (YouTube), Tom's Hardware