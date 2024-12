NVIDIA GeForce RTX 4090 D - wiemy coraz więcej o specyfikacji nowej karty graficznej z najwyższej półki

Ostatnimi czasy karta graficzna GeForce RTX 4090 stała się trudniej dostępna w niektórych rejonach świata. Warto wspomnieć choćby o amerykańskich ograniczeniach w imporcie tych układów do Chin. W odpowiedzi na bieżącą sytuację przygotowywany jest model RTX 4090 D tworzony specjalnie myślą o chińskim rynku. Dotychczas przewidywaliśmy jedynie, że jednostka ta będzie nieco słabsza od standardowego RTX-a 4090. Dziś wiemy już nieco więcej w tej sprawie.

Specyfikacja GeForce'a RTX 4090 D kryje już przed nami coraz mniej tajemnic. Współczynnik TDP na poziomie 425 W niejako potwierdza, że na pokładzie karty będzie mniej jednostek CUDA niż w standardowym układzie RTX 4090.

Układ NVIDIA GeForce RTX 4090 D (litera "D" nawiązuje do słowa Dragon, które odnosi się do przyszłorocznego Roku Smoka w Chinach) ma bazować na rdzeniu AD102-250 i najprawdopodobniej zaoferuje nieco mniejszą liczbą jednostek CUDA niż zwykły model RTX 4090. Co ciekawe, nowy wariant mimo tego ma pracować z nieco wyższym taktowaniem bazowym wynoszącym 2280 MHz - będzie zatem o 45 MHz szybszy względem standardowej wersji. Z drugiej jednak strony zegar Boost ma pozostać bez zmian na poziomie 2520 MHz. Warto dodać, że wedle najnowszych doniesień taktowaniami nie będzie można manipulować, a zatem overclocking nie będzie możliwy.

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4090 D GeForce RTX 4080 Rdzeń AD102-300 AD102-250 AD103-400 CUDA 16384 ? 9728 Zegar bazowy 2235 MHz 2280 MHz 2205 MHz Zegar Boost 2520 MHz 2520 MHz 2505 MHz VRAM 24 GB G6X 384-bit 24 GB G6X 384-bit 16 GB G6X 256-bit TDP 450 W 425 W 320 W OC Tak Nie Tak

Ponadto mówi się, że współczynnik TDP omawianej karty będzie wynosił 425 W (TDP RTX-a 4090 to 450 W), co niejako potwierdza mniejszą liczbę jednostek CUDA na pokładzie. Nie jest tylko potwierdzone, czy aby wartość ta jest tożsama dla współczynnika TGP (Total Graphics Power). Poza tym możemy spodziewać się 24 GB pamięci VRAM GDDR6X (384-bit) na pokładzie. Układ ma doczekać się premiery w styczniu 2024 roku i najprawdopodobniej będzie dostępny wyłącznie w Chinach.

Źródło: VideoCardz, Benchlife