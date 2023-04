NVIDIA GeForce RTX 4070 - wyciekły zdjęcia kart graficznych MSI. Wykorzystają 8-pinowe oraz 16-pinowe złącze zasilające

Wielkimi krokami zbliża się premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070. W dniu debiutu na rynku powinny pojawić się modele przygotowane przez różnych producentów. Właśnie wyciekły zdjęcia dwóch kart firmy MSI. Ventus 3x to budżetowa propozycja przeznaczona dla mniej wymagających graczy. Entuzjaści sprzętu zapewne docenią model Gaming X Trio z nieco wyższej półki. Karty wykorzystają odpowiednio 8-pinowe i 16-pinowe złącze zasilające.

Dotychczasowe informacje wskazują, że tajwańska firma planuje przygotować co najmniej osiem modeli kart GeForce RTX 4070. Na zdjęciach, które opublikował portal VideoCardz można podziwiać dwa z nich. Jeden to model Ventus 3x, a drugi propozycja z serii Gaming X Trio. Oba warianty zostały wyposażone w trzy wentylatory, ale istnieją znaczące różnice w ich konstrukcji. Rozmiary kart będą dosyć kompaktowe, jak na dotychczasowe standardy rodziny Ada Lovelace. To powinno sprawić, że będą pasowały do obudów większego grona użytkowników.

Oba zaprezentowane modele są fabrycznie podkręcone. Karty GeForce RTX 4070 zadebiutują na rynku prawdopodobnie już 13 kwietnia, choć na razie nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane przez NVIDIĘ. Można spodziewać się, że autorskie warianty od firmy MSI będą miały swoją premierę w podobnym terminie. MSRP wyniesie 599 dolarów, ale wariant Gaming X Trio zostanie prawdopodobnie wyceniony znacznie wyżej. Na razie oficjalna cena układów w Polsce nie została ujawniona, najnowsza propozycja NVIDII może jednak być ciekawą opcją dla wielu graczy. Zaoferuje bowiem 12 GB VRAM, przy spodziewanej wydajności zbliżonej do GeForce RTX 3080.

Druga zaprezentowana na zdjęciach karta to MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio. Będzie to znacznie droższy wariant przeznaczony dla bardziej wymagających graczy. Zastosowany układ chłodzenia powinien sprzyjać ewentualnemu podkręcaniu, a także cechować się lepszą kulturą pracy, niż w przypadku modeli z niższej półki. Karta będzie oferowała podświetlenie RGB i wykorzysta 16-pinowe złącze zasilające. W obudowie zajmie 2,5 slota, co także jest miłą odmianą w porównaniu do masywnych kart z wyższych segmentów rynku. Będzie jednak zapewne szersza i dłuższa niż Ventus 3x.

Źródło: VideoCardz