NVIDIA GeForce RTX 4070 z potwierdzoną ceną i poborem mocy w grach. Wydajność porównywalna z GeForce RTX 3080

Za kilkanaście dni do sklepów trafi kolejna karta graficzna z rodziny Ada Lovelace. Będzie skierowana do osób, którym zależy na obsłudze najnowszych technik NVIDII i jednocześnie nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na zakup szybszego układu. Do sieci trafiła przygotowana przez producenta grafika, która potwierdza niedawne doniesienia na temat ceny. Ujawniono także pobór mocy podczas rozgrywki oraz w stanie spoczynku.

Potwierdziły się niedawne doniesienia na temat ceny karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070. Zainteresowani gracze muszą przygotować 599 USD.

Na udostępnionym przez portal VideoCardz slajdzie możemy zauważyć kilka ciekawych szczegółów. Przede wszystkim potwierdzona została cena najnowszej karty graficznej z rodziny Ada Lovelace. Zainteresowani gracze muszą przygotować 599 USD, co daje ok. 3200 zł po doliczeniu polskiej stawki VAT. Oznacza to również, że w porównaniu do poprzedniej generacji producent dokonał podwyżki w wysokości 100 USD, ponieważ model NVIDIA GeForce RTX 3070 w dniu premiery kosztował 499 USD. Oprócz tego potwierdzono pojemność cache L2, przepustowość pamięci oraz typ wykorzystanego rdzenia GPU.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 9728 7680 5888 Bloki SM 76 60 46 Rdzenie RT 76 60 46 Jednostki Tensor 304 240 184 Taktowanie bazowe 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (nominalne) 320 W 285 W 200 W TDP (maksymalne) 516 W 366 W ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. Cena (MSRP) 1199 USD 799 USD 599 USD

Na grafice zamieszczono także informacje dotyczące poboru mocy. W stanie spoczynku NVIDIA GeForce RTX 4070 pobiera 10 W, a po odtworzeniu wideo wartość ta rośnie do 16 W. W trakcie rozgrywki nowa karta ma być zauważalnie bardziej energooszczędna od poprzedniczki. Podczas testów producent odnotował trzynastoprocentowy spadek średniego poboru mocy. Jednocześnie teoretyczna moc obliczeniowa FP32 (dla obliczeń pojedynczej precyzji) wzrosła do 29 TFLOPS. Gracze mogą więc spodziewać się wydajności jednej z najszybszych kart poprzedniej generacji - NVIDIA GeForce RTX 3080 - przy utrzymaniu poboru mocy na poziomie NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Źródło: VideoCardz