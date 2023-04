NVIDIA GeForce RTX 4070 - karta graficzna doczekała się pierwszego testu wydajności w Geekbench OpenCL. Wyniki mogą rozczarować

Oczekiwania po nadchodzącym układzie GeForce RTX 4070 z pewnością są bardzo duże wśród graczy, którzy od dawna czekają na nową, wydajną kartę graficzną dostępną w rozsądnej cenie. Dotychczasowe przecieki wskazują na układ o wydajności GeForce'a RTX 3080, lecz całość ma cechować się poborem mocy typowym dla modeli GeForce RTX 3060. No i co ważne dla wielu, na pokładzie znajdzie się 12 GB pamięci VRAM. Pytanie tylko, jak całość wypadnie w praktyce?

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 okazała się zauważalnie gorsza nie tylko od GeForce'a RTX 4070 Ti, lecz również od kilku modeli z serii Ampere.

Do premiery omawianej jednostki Ada Lovelace zostało jeszcze trochę czasu, jednak pierwsze wyniki wydajności karty znamy już teraz. W bazie Geekbench dotyczącej testów w OpenCL pojawił się rezultat GeForce'a RTX 4070. Nowy układ został sparowany z procesorem Intel Core i9-13900K z 32 GB pamięci RAM, a wynik to 177 594 pkt. Jak się okazuje, jest to raczej nieporywający rezultat. Dla porównania GeForce RTX 4070 Ti "wykręcił" w tym samym teście 219 504 pkt. Co więcej, nowy układ został w tyle również za kilkoma modelami Ampere. Przykładowo, wynik GeForce'a RTX 3080 Ti to 201 449 pkt, a GeForce'a RTX 3080 - 181 140 pkt. Tuż poniżej poziomu RTX-a 4070 plasuje się chociażby Radeon RX 6900 XT z rezultatem 170 008 pkt.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-300/301 AD104-400 AD104-250/251 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 9728 7680 5888 Bloki SM 76 60 46 Rdzenie RT 76 60 46 Jednostki Tensor 304 240 184 Taktowanie bazowe 2210 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 717 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (nominalne) 320 W 285 W 200 W TDP (maksymalne) 516 W 366 W ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Data premiery 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. Cena (MSRP) 1199 USD 799 USD 599 USD

Niektórzy mogą być rozczarowani tymi wynikami, bowiem RTX 4070 nie wyprzedził nawet RTX-a 3080, co oznacza, że przyrost wydajności względem bezpośredniego poprzednika może być stosunkowo niewielki. Warto poczekać jednak na kolejne testy nowego GeForce'a - możliwe, że nie ma co wyciągać wniosków na podstawie jednego wyniku z programu Geekbench. Przypominamy tylko, że premiera układu RTX 4070 odbędzie się już 12 kwietnia. Dzień później przyjdzie nam zapoznać się niereferencyjnymi wersjami tego układu.

Źródło: WCCFTech