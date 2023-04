NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - nadchodząca karta graficzna podobno będzie odczuwalnie tańsza od GeForce RTX 4070

Jesteśmy już po premierze karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070, zarówno w wersji Founders Edition jak również niereferencyjnych odsłonach. Z testów wynika, że jest to jedna z gorszych modeli "XX70" ze względu na stosunkowo niewielki wzrost wydajności w porównaniu do poprzednich generacji. Tymczasem na horyzoncie majaczą w końcu karty graficzne GeForce RTX 4060 oraz GeForce RTX 4060 Ti. W sieci pojawiły się nowe doniesienia o tej drugiej karcie w kontekście możliwej wyceny. Jeśli owa plotka się potwierdzi, to kolejny GeForce będzie odczuwalnie tańszy od debiutującego niedawno modelu GeForce RTX 4070.

Według najnowszych doniesień, cena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma zamknąć się w kwocie 450 dolarów, co przy obecnych kursach walut powinno przełożyć się na cenę 2300-2400 złotych.

Informacje o możliwej cenie karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti pochodzą z kanału RedGamingTech. Według źródła, nadchodzący układ Ada Lovelace zostanie wyceniony na 449 dolarów, co przy obecnych kursach walut oraz z dodatkiem VAT powinno przełożyć się na kwoty rzędu 2300-2400 złotych. Będzie zatem zauważalnie tańsza od debiutującego niedawno GeForce RTX 4070 (599 dolarów), ale jednocześnie droższa od swojego bezpośredniego poprzednika - GeForce RTX 3060 Ti (399 dolarów). Jej potencjalna opłacalność będzie w dużej mierze uzależniona od wydajności w rasteryzacji oraz z włączonym śledzeniem promieni i DLSS (3).

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 AD107-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 7680 5888 4352 3072 Bloki SM 60 46 34 24 Jednostki RT 60 46 34 24 Jednostki Tensor 240 184 136 96 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1920 MHz 2310 MHz ? Taktowanie boost 2610 MHz 2475 MHz 2535 MHz ? Efektywny zegar VRAM 21000 MHz 21000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Pamięć VRAM 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Magistrala pamięci 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość VRAM 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 288 GB/s TDP (nominalne) 285 W 200 W 160 W 115 W Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin (?) 1x 16-pin (?) Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Data premiery 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. maj 2023 r. (?) maj 2023 r. (?)

Sama specyfikacja karty krąży w sieci już od dłuższego czasu. Nadchodzący model Ada Lovelace ma skorzystać z rdzenia AD106 (ten sam, ale w nieprzyciętej formie pojawił się w mobilnym układzie GeForce RTX 4070 Laptop GPU), którym otrzymamy 34 aktywne bloki SM z 36, co przełoży się na obecność m.in. 4352 rdzeni CUDA FP32, 48 jednostek ROP, 136 jednostek TMU, 136 rdzeni Tensor 4. generacji oraz 34 rdzeni RT 3. generacji. Na pokładzie znajdzie się również 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. TDP karty ma sięgać 160 W. Premiera, według dotychczasowych informacji, zaplanowana została na maj, być może w okolicach startu targów Computex 2023 (te rozpoczynają się 30 maja). Jak wiemy, na Computex swoją konferencję będzie miała firma NVIDIA, a wystąpi na niej prezes Jensen Huang.

Źródło: RedGamingTech