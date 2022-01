NVIDIA GeForce RTX 3050 - najtańsza karta graficzna Ampere ma wypadać wyjątkowo słabo w kopaniu Ethereum

Za kilka dni zadebiutuje karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. To najmniej rozbudowany układ Ampere, który powinien zaoferować przyzwoitą wydajność w nowych grach w rozdzielczości Full HD i przy zachowaniu rozsądnych ustawień graficznych. Mimo że mowa o układzie z segmentu low-end, NVIDIA zdecydowała się na zastosowaniu 8 GB pamięci GDDR6 (a więc tyle samo, co przykładowo w... GeForce RTX 3070). Z tego powodu wiele osób zastanawiało się, jak będzie wyglądać kwestia kopania kryptowaluty Ethereum na nadchodzącej karcie graficznej. Z pierwszych testów, które opublikowano w sieci wynika, iż najmłodszy układ Ampere poradzi sobie z tym zadaniem... wyjątkowo słabo na tle innych kart GeForce RTX 3000.

W sieci pojawiły się pierwsze pomiary wydajności karty GeForce RTX 3050 w kontekście kopania Ethereum, a więc jednej z najbardziej znienawidzonych kryptowalut przez graczy. Karta z początku kopie z wynikiem blisko 20 MH/s, by po kilku sekundach zjechać do poziomu około 12,5 MH/s. Pobór energii wynosi wówczas 73 W. Użytkownik Twittera o pseudonimie @wxnod również opublikował screen przedstawiający kopanie Ethereum we wspomnianej karcie, ale z wykorzystaniem innego algorytmu. W tym teście uzyskano wynik 13,66 MH/s przy poborze energii na poziomie 57 W (dzięki daleko idącym optymalizacjom pracy GPU).

Wygląda zatem na to, że NVIDIA GeForce RTX 3050 będzie kartą wybitnie nieatrakcyjną dla kopaczy kryptowalut. Przypominamy, że karta wykorzystuje rdzeń Ampere GA106 z 2560 rdzeniami CUDA FP32, 20 rdzeniami RT, 80 rdzeniami Tensor oraz 80 jednostkami teksturującymi. Ponadto karta posiada 8 GB pamięci GDDR6 (14 Gbps) na 128-bitowej magistrali. Dzięki temu przepustowość pamięci sięga 288 GB/s. Taktowanie bazowe wynosi 1550 MHz z możliwością zwiększenia w trybie GPU Boost do 1780 MHz. TDP karty wynosi 130 W. Trudno jednak powiedzieć, jak będzie wyglądać kwestia ceny omawianej karty graficznej nawet w sytuacji kompletnego braku zainteresowania ze strony kopaczy kryptowalut.

