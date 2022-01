NVIDIA GeForce RTX 3050 - dostępność karty graficznej ma być znacznie lepsza w porównaniu do GeForce RTX 3060

Podczas targów CES, NVIDIA zaprezentowała układ graficzny GeForce RTX 3050. Wykorzystuje on architekturę Ampere oraz obcięty rdzeń GA106 z 2560 procesorami CUDA FP32. Jak na kartę z segmentu low-end, otrzymaliśmy zaskakująco wręcz dużo pamięci VRAM, bo 8 GB typu GDDR6 (a więc tyle samo co np... GeForce RTX 3070). Nowa karta ma się pojawić w sprzedaży od 27 stycznia w cenie rozpoczynającej się od 1359 złotych (dość wysoko jak na low-end...), a przynajmniej tak deklaruje producent. Oczywiście dopiero za 2 tygodnie przekonamy się jak w rzeczywistości będzie wyglądać kolejna premiera układu Ampere. Według nieoficjalnych informacji, jakie napływają z Chin, karta ma odznaczać się zauważalnie lepszą dostępnością.

Według chińskich źródeł, NVIDIA przygotowuje znacznie więcej układów graficznych GeForce RTX 3050, które znajdą się w niereferencyjnych konstrukcjach od partnerów AiB. Dostępność kart ma być zauważalnie większa w porównaniu do takich kart jak GeForce RTX 3060 oraz GeForce RTX 3060 Ti. Jak wspomniałem, GeForce RTX 3050 korzysta z rdzeni GA106, tyle że o obciętej specyfikacji. Wykorzystanie nie w pełni sprawnych chipów do słabszej karty może być jednym z powodów potencjalnie lepszej dostępności. Źródło z Board Channels wspomina jednak, że najwięcej kart może pojawić się mniej więcej 2 tygodnie później, już po wiosennym festiwalu (Spring Festival), będącym jedną z części obchodów Chińskiego Nowego Roku.

Więcej układów GeForce RTX 3050 od NVIDII to jednak tylko jeden z elementów skomplikowanej układanki. Nadal nie wiemy bowiem, czy przełoży się to na ceny choć zbliżonego do oficjalnego MSRP. Pozostaje także kwestia pamięci VRAM - obecność 8 GB powoduje, że karta może okazać się kolejnym interesującym wyborem dla kopaczy m.in. Ethereum. Miejmy nadzieję, że przynajmniej GeForce RTX 3050 będzie łatwo dostępny i w miarę przyzwoitej cenie.

Źródło: VideoCardz