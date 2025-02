NVIDIA była w 2023 roku największą firmą zajmującą się projektowaniem układów scalonych

NVIDIA niewątpliwie zyskała bardzo dużo na popularności rozwiązań napędzających sztuczną inteligencję. Segment centrów danych jest teraz głównym źródłem przychodów amerykańskiej firmy. Ciekawostką jest fakt, że spółka pomimo swojego rozmiaru nie posiada ciągle własnych fabryk, które zajmowałyby się produkcją chipów. Czyni ją to obecnie największym podmiotem tego typu. Dotychczasowy lider - Qualcomm - musi zadowolić się drugim miejscem.

NVIDIA wskoczyła na pierwsze miejsce rankingu firm zajmujących się projektowaniem układów scalonych. Firma odnotowała w 2023 roku 105% wzrost przychodów i znacząco zwiększyła swoje udziały rynkowe.

Znana firma analityczna TrendForce opublikowała nową wersję rankingu zestawiającego największe podmioty zajmujące się projektowaniem układów scalonych. Boom na AI wywindował NVIDIĘ na pierwszą pozycję. Spółka osiągnęła w 2023 roku przychody sięgające 55,27 mld dolarów. Mowa tutaj o 105% wzroście w porównaniu do 2022 roku, kiedy to uzyskano 27,01 mld dolarów. Przekłada się to na 33% udziały na rynku projektowania układów scalonych. Drugie miejsce zajmuje niedawny lider, czyli firma Qualcomm. W 2023 roku przedsiębiorstwo wypracowało przychody w wysokości 30,91 mld dolarów (spadek o 16%), a jego udziały w tym segmencie sięgnęły 18%. Trzecia lokata należy niezmiennie do Broadcom. Przychody wyniosły tutaj 28,45 mld dolarów (wzrost o 7%), zaś udziały 17%. Na czwartym miejscu znalazło się z kolei AMD. Firma wypracowała 22,68 mld dolarów przychodu (spadek o 4%) i 14% udziały rynkowe.

w 2022 roku NVIDIA 55,27 mld USD 27,01 mld USD 33% 18% Qualcomm 30,91 mld USD 36,72 mld USD 18% 24% Broadcom 28,45 mld USD 26,64 mld USD 17% 18% AMD 22,68 mld USD 23,60 mld USD 14% 16% MediaTek 13,89 mld USD 18,42 mld USD 8% 12% Marvell 5,52 mld USD 5,90 mld USD 3% 4% Novatek 3,54 mld USD 3,71 mld USD 2% 2% Realtek 3,05 mld USD 3,75 mld USD 2% 2% Will Semiconductor 2,53 mld USD 2,53 mld USD 2% 2% MPS 1,82 mld USD 1,82 mld USD 1% -

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie dojdzie do żadnej zasadniczej zmiany trendów. To oznacza, że NVIDIA prawdopodobnie zadomowi się na dłuższy czas na pierwszym miejscu tego zestawienia. Ranking wyraźnie pokazuje, że do osiągnięcia sukcesu rynkowego nie jest wymagany własny potencjał produkcyjny. Takie podejście stwarza naturalnie pewne ryzyka i zagrożenia, jednak w ostatecznym rozrachunku pozwala zmniejszyć koszty. Można bowiem w ten sposób wyeliminować wydatki przeznaczane na rozwój i utrzymanie własnych fabryk. Działalność zakładająca wysoki poziom specjalizacji wykonywanych zadań (w tym przypadku podział na firmy projektujące układy scalone i produkujące je) jest zazwyczaj cechą charakterystyczną dobrze rozwiniętej gospodarki rynkowej. NVIDIA jest najprawdopodobniej zadowolona z tego statusu. Ścisła współpraca spółki z TSMC będzie zatem z pewnością kontynuowana w przyszłości.

Źródło: TrendForce