NVIDIA jednak nie przejmie ARM Holdings? Najnowsze doniesienia sygnalizują porzucenie przez firmę dotychczasowych planów

W 2020 roku dowiedzieliśmy się o zamiarach firmy NVIDIA związanych z przejęciem ARM od SofBanku. Transakcja miała opiewać na kwotę 40 miliardów dolarów, ale z uwagi na znaczenie chipów wykonanych w architekturze ARM, w projektach producentów, takich jak Apple, Qualcomm, Samsung czy MediaTek, sprawie od samego początku przyglądali się regulatorzy. Pod koniec ubiegłego roku z kolei informowaliśmy o bardzo negatywnej opinii na temat przejęcia z perspektywy Federalnej Komisji Handlu (FTC). Wspomniane wyżej firmy, które w dużej mierze opierają swoje procesory na architekturze ARM, obawiały się że cała transakcja doprowadzi do monopolizacji rynku ze strony NVIDII. Wygląda na to, że do zakupu ARM ostatecznie nie dojdzie.

Agencja Bloomberg podaje, że NVIDIA zamierza zrezygnować z planów na przejęcie firmy ARM Holdings. Producent straci na nieudanej transakcji 1,25 miliarda dolarów.

Agencja Bloomberg, powołując się na źródła związane z planami NVIDII dotyczącymi firmy ARM Holdings, informuje że finalnie do transakcji nie dojdzie. Zerwanie umowy ma kosztować NVIDIĘ ostatecznie kwotę w wysokości 1,25 miliarda dolarów (tak zwana opłata likwidacyjna). Głównym powodem zmiany decyzji ma być postępujący brak jakichkolwiek postępów w sprawie przejścia firmy od SoftBanku. Zbyt wiele instytucji, sprawdzających podobne transakcje, ma uzasadnione obawy, że tego typu przejęcie negatywnie odbije się na rynku ARM, doprowadzając do zbyt dużego monopolu NVIDII w tym obszarze.

*NVIDIA IS SAID TO QUIETLY PREPARE TO ABANDON TAKEOVER OF ARM$NVDA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 25, 2022

NVIDIA od samego początku potwierdzała, że przejście ARM Holdings nie wpłynie na dostępność technologii dla innych firm, korzystających z architektury ARM. Jak widać, regulatorzy pozostali nieugięci, w dalszym ciągu obawiając się zbyt dużej kontroli ze strony producenta kart graficznych. Jeszcze w połowie ubiegłego roku firma Qualcomm informowała o chęci zainwestowania w ARM, jeśli ostatecznie plany NVIDII nie zostaną sfinalizowane. Być może Qualcomm w obecnej sytuacji przedstawi szerzej swój pomysł w tym temacie.

Źródło: Bloomberg