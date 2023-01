Nowa gra od PlayStation na nieoficjalnym wideo. Internauci okrzyknęli ją jako miks Mass Effect i Gears of War

Choć na liczbę tytułów od Sony PlayStation, a także na ich jakość nie możemy ostatnio narzekać, to... nikt oczywiście nie obraziłby się, gdyby tych było coraz to więcej. I jest na to szansa. Wskazuje na to ostatni wyciek, który pojawił się na forum Icon Era. Jeden z bardziej poważanych użytkowników wrzucił na owo forum wideo oraz garść informacji dotyczący nowego, kosmicznego IP od Sony, a dokładniej - od PlayStation Studios.

Niestety wspomniane wideo nie jest już dostępne (choć pewnie ktoś zdołał je pobrać i obecnie krąży gdzieś po sieci...), ale komentarze forumowiczów, którzy ów materiał obejrzeli także stanowią pewne wskazówki co do formuły gry. Internauci ochrzcili ją przede wszystkim jako "Gears od Effect", a więc mieszankę dwóch popularnych gier, których akcja rozgrywa się w kosmosie. To, co wiadomo zaś na pewno (według autora wątku), to fakt, iż produkcja jest wciąż w baaardzo wczesnej fazie rozwoju, a przygotowywana jest na silniku Unreal Engine 5. Poniżej screen, ukazujący jeden z kadrów rzeczonego wideo:

Materiał wideo był, jak można się domyślać, zapisem z rozgrywki i pokazywał zaledwie spacerującą postać (widok TPP), która patrzy w kierunku zrujnowanego miasta. To, co dodatkowo rzucało się w oczy, to budynek, który oblepiony był przez nieznaną, śluzowatą istotę (?). Wszystko to, oczywiście, utrzymane w konwencji science fiction. Insider w swoim wpisie dodał, że więcej o tej grze dowiemy się w najbliższych miesiącach, jednak internauci już teraz wpadli na pewną poszlakę. Wielu sugeruje mianowicie, iż będzie to produkcja studia People Can Fly. Wskazywałby na to dopisek RED, występujący w gameplay'u. A tak się składa, że wspomniane studio jakiś czas temu ogłosiło wstępne prace nad grą o takim właśnie tytule.

