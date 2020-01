Intel Comet Lake-H - nowe i wydajne procesory dla laptopów

Dzisiaj z rana informowaliśmy o planach Intela dotyczących przyspieszenia premiery 10 generacji mobilnych procesorów Comet Lake-H, które będą montowane w laptopach gamingowych oraz mobilnych stacjach roboczych. Pojawił się także wpis z benchmarku 3DMark dotyczący układu Core i5-10300H, który zastąpi obecną jednostkę Intel Core i5-9300H. Nie minęło dużo czasu, a pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącej generacji. Intel postanowił w Las Vegas rzucić nieco światła na procesory jeszcze przed rozpoczęciem konferencji AMD, na której zaprezentowane zostaną nowe APU z rodziny Renoir. Deklaracje Intela wiążą się z przede wszystkim z wyższą wydajnością, choć oczywiście ze względu na przyspieszony pokaz, niebiescy bardzo chętnie porównywali swoje układy do obecnych od roku APU AMD Picasso.

W Las Vegas Intel rzucił nieco światła na nowe, mobilne procesory Comet Lake-H, które już wkrótce pojawią się w sprzedaży wraz z nowymi i odświeżonymi notebookami.

Intel na kilka godzin przed prezentacją AMD w Las Vegas zdradził, że podczas targów CES omówi szczegóły dotyczące nadchodzącej generacji procesorów Core dla laptopów. Mowa oczywiście o serii "H" z rodziny Comet Lake, które zastąpią dostępne obecnie układy Coffee Lake-H Refresh. W przeciwieństwie do desktopowych jednostek Comet Lake-S, w laptopach ponownie otrzymamy maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków w postaci układów Core i9, z kolei układy Core i7 mają dochodzić do ponad 5 GHz w trybie Turbo Boost 2.0. Dla flagowych Core i9, Intel obiecuje nawet wyższe zegary, choć na razie szczegóły nie są znane. Co ciekawe, w bazie GeekBench pojawił się układ Core i7-10750H z 6 rdzeniami i 12 wątkami. Bazowa częstotliwość CPU wynosi 2,6 GHz (tak samo jak w Core i7-9750H), z kolei w trybie Turbo dochodzi do 5 GHz. Procesor posiada także 12 MB pamięci cache L3.

Procesory Intel Comet Lake-H wykorzystują architekturę Skylake oraz usprawniony, 14 nm proces technologiczny. Jeśli chodzi o ilość rdzeni oraz wątków w poszczególnych seriach to nie spodziewamy się żadnych zmian względem poprzedników. Układy Core i5 dostaną 4 rdzenie i 8 wątków (co pokazał już Core i5-10300H), seria Core i7 otrzyma 6 rdzeni i 12 wątków, natomiast flagowe Core i9 będą wyposażone w 8 rdzeni i 16 wątków. Więcej szczegółów odnośnie procesorów Comet Lake-H otrzymamy najprawdopodobniej podczas konferencji producenta na targach CES 2020, która odbędzie się dwie godziny po AMD (1 w nocy z poniedziałku na wtorek). Wówczas mamy otrzymać także nowe informacje na temat niskonapięciowych układów Intel Tiger Lake.

