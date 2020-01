Intel Core i5-10300H - procesor Comet Lake-H dla notebooków

Już za nieco ponad dobę rozpocznie się konferencja AMD w Las Vegas, podczas której oficjalnie zaprezentowane zostaną nowe układy APU dla notebooków znane jako Renoir. Będą wykorzystywały nie tylko 7 nm proces technologiczny, ale także usprawnienia wynikające z zastosowania nowszej architektury Zen 2. Ich zapowiedź jest dla wielu osób bardzo wyczekiwana, bowiem wszystkie dotychczasowe informacje dają nam obraz wyraźnie wydajniejszych układów, które będą skutecznie rywalizować ze wszystkimi układami Intela, niezależnie czy mowa o niskonapięciowych jednostkach czy wydajniejszych z serii H. Według naszych informacji, dość nieoczekiwanie Intel zamierza podczas swojej konferencji na CES w Las Vegas ujawnić szczegóły związane z mobilnymi układami Comet Lake-H. Ma to być przyspieszona odpowiedź na premierę układów AMD APU Renoir.

W bazie 3DMark odkryto ślady jednego z nadchodzących procesorów Intel Comet Lake-H dla laptopów. Mowa o układzie Core i5-10300H, którego specyfikacja niestety jest trochę rozczarowująca.

W bazie 3DMark odkryto ślady kolejnego procesora Intela, przeznaczonego dla segmentu mobilnego. Mowa o Intel Core i5-10300H, który będzie następcą obecnej jednostki Core i5-9300H. Według informacji, które udało się pozyskać, bazowa częstotliwość zegara wynosi 2,5 GHz z możliwością podwyższenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 4,2 GHz. Wyniki te są zaledwie o 100 MHz wyższe od tego co oferuje Core i5-9300H. Ponadto procesor w dalszym ciągu posiada cztery rdzenie i osiem wątków. Wygląda na to, że Comet Lake-H nie będzie znacząco usprawnionym odświeżeniem w stosunku do 9 generacji Coffee Lake-H Refresh.

Sprzeczne są natomiast informacje na temat TDP. Niektóre źródła donoszą, że 10 generacja mobilnych układów Comet Lake-H w dalszym ciągu będzie miała TDP wynoszące 45W, z kolei inne sugerują zwiększenie tego parametru do 65W, dzięki czemu można by liczyć na wyższe taktowanie przy dłuższym obciążeniu. Z kolei z informacji, które otrzymaliśmy wynika, iż flagowe modele Comet Lake-H (maksymalnie otrzymamy 8 rdzeni i 16 wątków) będą osiągały taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 na poziomie powyżej 5 GHz. Dość nieoczekiwana zapowiedź na targach CES w Las Vegas może być przyspieszoną odpowiedzią na APU AMD Renoir, które zapowiadają się naprawdę dobrze i które mogą przynieść spore zmiany na rynku laptopów.

Źródło: CNBeta, PurePC