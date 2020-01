Dell Inspiron G5 z układem AMD Ryzen 7 4800H i Radeon RX 5600M

W nocy firma AMD zaprezentowała trzecią generację mobilnych APU pod postacią Ryzenów serii 4000. Oprócz tego poinformowano o debiucie nowych, mobilnych kart graficznych Radeon RX 5600M oraz Radeon RX 5700M, które dopełnią oferty laptopowych układów Navi dla notebooków. Na scenie zaprezentowano także pierwsze modele laptopów, które będą wykorzystywać APU Renoir. Jednym z takich urządzeń będzie Dell Inspiron G5 SE, który ma cechować się całkiem korzystnym stosunkiem ceny do oferowanej wydajności. Będzie oferował procesory Ryzen serii 4000 o TDP 45W oraz dedykowaną kartę graficzną Radeon RX 5600M, która bez problemu powinna stanowić realną konkurencję dla mobilnej karty NVIDIA GeForce RTX 2060.

Dell Inspiron G5 SE to jeden z pierwszych laptopów wykorzystujących układy AMD Ryzen 5 4600H oraz Ryzen 7 4800H oraz kartę Radeon RX 5600M.

Dell Inspiron G5 SE zostanie wyposażony w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy układ AMD Ryzen 5 4600H lub 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Ryzen 7 4800H. Niestety nie wiemy jakie dokładnie pamięci RAM zostaną wykorzystane w tym konkretnym wariancie laptopa. Przypomnę tylko, że mobilne Ryzeny z serii 4000 obsługują kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4X 4266 MHz. W przypadku karty graficznej otrzymamy układ AMD Radeon RX 5600M, bazujący na chipie graficznym Navi 10 z 36 blokami Compute Units, co przekłada się na 2304 procesory strumieniowe, 64 jednostki renderujące oraz 144 jednostki teksturujące. Karta ponadto otrzyma 6 GB własnej pamięci GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12 000 MHz. Magistrala pamięci będzie 192-bitowa, co przełoży się na przepustowość wynoszącą 288 GB/s. TDP karty jest nieznane, jednak mówi się o podobnym współczynniku co Radeon RX 5500M.

W przypadku magazynu danych mamy otrzymać jeden slot M.2 dla półprzewodnikowego SSD oraz 2,5" gniazdo dla 2 TB dysku HDD o prędkości 5400 RPM. Laptop będzie bazował także na kilku technologiach AMD, począwszy od wsparcia dla sterowników Adrenalin Edition, po aktywną funkcję AMD SpeedShift polepszającą wydajność w grach, dzięki inteligentnemu kierowaniu limitów energetycznych na kartę graficzną w sytuacji, gdy procesor nie pracuje na najwyższych obrotach. Nie zabraknie ponadto matrycy IPS Full HD z odświeżaniem 144 Hz oraz wsparciem dla techniki AMD FreeSync. Sprzęt w grach powinien rywalizować z laptopami wyposażonymi w układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 2060. Premiera sklepowa przewidziana została na drugi kwartał roku (okres kwiecień-czerwiec) w cenie rozpoczynającej się od 799 dolarów.

Źródło: AMD, Dell