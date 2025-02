No Rest for the Wicked - nowości dla jednej z najciekawszych gier tego roku. Przeciwnicy, frakcje, poprawki wydajności i inne

Deweloperzy odpowiadający za serię Ori teraz poszli w nieco odmiennym kierunku. Ponownie możemy być pod wrażeniem efektów wizualnych, jednak tym razem rozgrywka zahacza wręcz o elementy znane z souls-like. Ambicje twórców są całkiem spore, jednak pomimo interesujących elementów przyznać trzeba, że od początku wejścia we wczesny dostęp poprawiać muszą całkiem sporo niedoróbek. Sumiennie jednak starają się nimi zajmować, teraz zaś dostaliśmy całkiem mocny update, który przybliża do wersji 1.0.

No Rest for the Wicked otrzymało aktualizację o nazwie Tygiel, największy zestaw usprawnień od czasu wejścia do Early Access.

Już majowy update w istotny sposób ulepszył chociażby wydajność gry - jedną z głównych bolączek No Rest for the Wicked w dotychczasowej formie - ale w tym przypadku mówimy o znacznie szerszym zakresie nowości i poprawek. Do największych należy tytułowy Tygiel, specjalny zestaw wyzwań dla graczy. Liczba losowych pomieszczeń zwiększyła się aż trzykrotnie, wprowadzając np. system Echa: bogatego zestawu modyfikatorów pozwalającego jeszcze bardziej zdywersyfikować odmiany poszczególnych komnat. Zbierane z powalonych wrogów tzw. Ślady dają opcję aktywacji Echa w dogodnym momencie. Z racji tego, że Tygiel Cerimów został zupełnie przeobrażony, nasze postępy w nim zostają zresetowany, by każdy mógł doświadczyć liczbę zmian. Można go przy tym wybrać o wiele wcześniej.

Ale to zaledwie początek nowości. Koniecznie należy wymienić Seneszala, specjalnego sprzedawcę w Tyglu. Dostarczając mu zbierane Nasiona Zmroku, w zamian możemy np. ulepszać naszą broń (jak podbicie jej do nowego poziomu: egzaltowanego, znacząco podnoszącego statystyki), czy zyskiwać kolejne opcje związane z Tyglem. Pojawia się nowa grupa adwersarzy o nazwie Zmrok - świecące, potępione istoty, zarażone Pomorem. Ponadto kto zdążył już przebić się przez wszystkie krainy, powinien zbadać przynajmniej niektóre raz jeszcze, jako że deweloperzy powiększyli ich obszar. Możecie przetestować nowe sposoby ubijania przeciwników od efektów takich jak zamrożenie czy strzaskania, co zapewne pomoże przy wymagających starciach. Nie zabrakło również rozlicznych poprawek w kwestii wydajności czy dopracowania pewnych aspektów związanych z grafiką, a tytuł można już uruchomić na Steam Decku.

Źródło: Steam