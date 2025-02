Gran Turismo 7 - update okazał się prawdziwą klęską. Deweloperzy obiecują poprawić podskakujące samochody i inne problemy

Na ogół kiedy jakaś pozycja od sprawdzonych twórców znajduje się na rynku od pewnego czasu, można bezpiecznie powiedzieć, że prawdopodobnie nie ma co spodziewać się żadnych niespodzianek. Chyba, że na plus - nowa zawartość, poprawa balansu i tak dalej. Polyphony Digital rozwija swoją grę od ponad dwóch lat, a najnowsza aktualizacja miała wprowadzić sporo obiecujących elementów. Tymczasem jak już się pojawiła, głównie sporo namieszała.

Gran Turismo 7 nie jest może najbardziej innowacyjną grą gatunku, ale zdecydowanie udaną, potrafiącą wciągnąć fanów wyścigowych zmagań na długie godziny. Od wiosennej premiery z 2022 roku raczej nie pojawił się konkurencyjny tytuł, który by mu dorównał (choć Forza Motrosport próbowała). Od tego czasu Polyphony Digital wprowadziło sporo wartościowych aktualizacji, ceniona jest także wersja na PlayStation VR2. Wielu czekało na najnowszy update, ale pewne nietypowe problemy z rozgrywką przyćmiły całą resztę.

We are now aware of the following issue in the 1.49 Update released on July 25:



Car Physics Simulation

- Unintended vehicle behavior is produced when a particular car setting is set within Car Settings



This issue is currently under investigation.

We apologize for any…