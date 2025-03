No Man's Sky - kosmiczny symulator dostępny za darmo przez ograniczony czas. Wszystko dzięki aktualizacji Omega

No Man's Sky jest dość ciekawym przypadkiem gry wideo, ponieważ oczekiwania względem tytułu były ogromne i nie zostały spełnione. Twórcy nie porzucili jednak projektu, tak jak zrobiłaby to obecnie większość, ale postanowili naprawić swoje błędy. W taki sposób gracze otrzymali tytuł, który jest już wspierany przeszło 7 lat i właśnie otrzymał kolejną aktualizację o nazwie Omega. Jej nadejście jest wyjątkowe pod jednym względem - teraz każdy może bezpłatnie zagrać w tę produkcję.

Twórcy No Man's Sky, a więc studio Hello Games, wprowadzili do gry nową aktualizację o nazwie Omega. Na dodatek przez ograniczony czas każdy chętny może zagrać w produkcję bez żadnych opłat.

Aktualizacja Omega dodaje do gry ekspedycję o tej samej nazwie, która ma być wprowadzeniem dla początkujących graczy. Zaprezentuje ona „żółtodziobom” podstawy i różne mechaniki w grze, takie jak budowanie baz, handlowanie, odbywanie walk w kosmosie i wiele innych. Wydarzenie ma potrwać łącznie przez cztery tygodnie, natomiast już teraz wszyscy zainteresowani mogą pobrać grę praktycznie na każdej platformie (linki do wszystkich cyfrowych sklepów znajdziemy pod tym adresem). Warto zaznaczyć, że rozgrywka jest ograniczona do omawianej ekspedycji, a bezpłatne przetestowanie gry jest możliwe tylko do 19 lutego 2024 roku do godziny 19:00.

Studio Hello Games pochwaliło się przy okazji tego ogłoszenia, że od czasu premiery wydano już 25 darmowych (dla posiadaczy) aktualizacji do gry. Teraz faktycznie produkcja prezentuje się tak, jak przedstawiali ją twórcy na zwiastunach przed premierą. Wracając na chwilę do samej aktualizacji: dodaje ona nowe misje, możliwość zdobycia pirackiego frachtowca, a także nowego statku Starborn Runner. Zmieniono także misję Atlas Path. Warto zaznaczyć, że jeśli zdecydujemy się na aktualne darmowe wypróbowanie gry, to nasze postępy zostaną zapisane, więc, jeśli produkcja nam się spodoba i postanowimy ją nabyć, to zaczniemy w tym samym momencie.

Źródło: Hello Games