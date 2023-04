Nie ładujcie smartfonów w centrach handlowych i na lotniskach. Możecie paść ofiarą złośliwego oprogramowania - ostrzega FBI

Zapewne niejednemu z Was zdarzyło się podpiąć smartfona czy jakiekolwiek inne przenośne urządzenie do portu ładowania USB w centrum handlowym, na lotnisku czy w innym publicznym miejscu. Pewne osoby robią to z konieczności, a inne z pazerności ;). Jak się jednak okazuje, takie publiczne "dokarmianie" urządzenia mobilnego może być groźne. FBI ostrzega, że jest to furtka do wpuszczenia złośliwego oprogramowania.

Oddział FBI z Denver ostrzega poprzez Twittera, aby nie korzystać z publicznych portów USB oferujących ładowanie urządzeń mobilnych.

Tak naprawdę sprawa nie jest nowa. Już w 2021 roku Federalna Komisja Łączności (FCC) wydała podobne ostrzeżenie dotyczące niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z publicznych stacji ładowania. Poprzez podłączenie się do takiego portu ryzykujemy wykradzeniem haseł i innych poufnych informacji, blokadą, a nawet spaleniem urządzenia. Dlatego też FBI zaleca podłączanie się tylko do gniazdek zasilania sieciowego (elektrycznych).

To zalecenie opiewa także noszenie własnej ładowarki oraz przewodu USB, jako że zdarzało się że przestępcy w spreparowanych portach USB zostawiali nawet własny kabel, by dodatkowo zachęcić ofiarę do wpięcia się. "Unikaj korzystania z bezpłatnych stacji ładowania na lotniskach, w hotelach czy centrach handlowych. Przestępcy wymyślili sposoby na wykorzystanie publicznych portów USB do wprowadzenia na urządzenia złośliwego oprogramowania i oprogramowania monitorującego. Noś ze sobą własną ładowarkę i kabel USB i zamiast tego korzystaj z gniazdka elektrycznego" - pisze FBI (jednostka Denver) w tweecie:

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

Źródło: Twitter