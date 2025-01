Neuralink - nowatorski interfejs mózg-komputer pozwolił zagrać w Civilization VI bez myszy i klawiatury

Przedsiębiorstwo Neuralink, kierowane przez Elona Muska, pokazało w styczniu 2024 roku swojego pierwszego pacjenta z wszczepionym implantem do mózgu. Teraz w filmie, zamieszczonym na platformie X (Twitter), Nolan Arbaugh pokonał swoje fizyczne ograniczenia, kontrolując MacBooka wyłącznie za pomocą swoich myśli. Umożliwiło to 29-letniemu mężczyźnie sparaliżowanemu od szyi w dół zagrać w szachy i Civilization VI w trybie online.

Nolan Arbaugh jest prawdopodobnie pierwszym człowiekiem na świecie, który zagrał w Civilization VI, używając jedynie swoich własnych myśli. Neuralink świętuje sukces, gdyż pacjent potrafi grać nawet w trybie online.

Nolan Arbaugh doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego w tragicznym wypadku podczas nurkowania osiem lat temu. Był jednym z ochotników do udziału w pierwszych testach klinicznych Neuralink. W styczniu 2024 roku przeszedł on zabieg chirurgiczny wszczepienia chipu N1, który posiada aż 1024 elektrod sczytujących sygnały elektryczne z kory mózgowej. Teraz po prawie dwóch miesiącach po zabiegu (22 marca 2024), Nolan Arbaugh podzielił się z nami wrażeniami z użytkowania tej innowacyjnej technologii. Jak stwierdził, "operacja była łatwa", jednakże musiał się nauczyć odróżniać "próby ruchu od wyimaginowanego poruszania", aby móc wprawiać w ruch kursor na ekranie komputera.

W tym momencie Nolan już intuicyjnie porusza kursorem i nie wymaga to od niego tak mocnego skupienia jak wcześniej. Owocuje to nawet 8-godzinnymi posiedzeniami przy Civilization VI, zanim chip się "rozładuje", choć nie wiemy, co dokładnie miałoby to oznaczać. Wcześniej pacjent używał ustników do obsługi PC, jednakże innowacyjna technologia Neuralink sprawiła, że jest w stanie grać dużo wygodniej i dłużej niż przedtem. Ponadto umożliwiło mu to grę w trybie online z innymi graczami, ponieważ ruchy kursora są znacznie szybsze i dokładniejsze niż wcześniejsze metody użytkownika. Jak dodaje Nolan, mimo że początki nie były łatwe i napotkał pewne problemy to: "Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to koniec. Jest jeszcze wiele do zrobienia, jednak ta technologia już zmieniła moje życie!".

Źródło: Neuralink