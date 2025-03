Netflix niespodziewanie podrożał w Polsce - nowe ceny obowiązują na wszystkie trzy plany: Podstawowy, Standard i Premium

Kilka dni temu informowaliśmy o decyzji Disneya dotyczącej podwyżki cen za usługę Disney+. Nowe ceny wejdą na polski (oraz większość europejskich) począwszy od października tego roku. Teraz na podobny krok zdecydował się Netflix, przy czym w tym wypadku nowy cennik niespodziewanie już wprowadzono do nas i obowiązuje dla nowych osób, które chciałby sprawdzić co oferuje usługa. Dotychczasowi subskrybenci o zmianach cen będą informowani drogą e-mailową.

Netflix zaktualizował swój cennik dla nowych abonentów. Podwyżka dotknęła wszystkie trzy plany: Podstawowy, Standard oraz Premium. Za najdroższy pakiet zapłacimy od dzisiaj 67 złotych miesięcznie.

Plan podstawowy od dzisiaj kosztuje 33 złote i oferuje dostęp do maksymalnie jednego urządzenia w gospodarstwie domowym jednocześnie. W tym wypadku jakość obrazu jest ograniczona do 720p. Pakiet Standard oferuje rozdzielczość Full HD oraz możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. W tym planie jest także możliwość pobierania filmów czy seriali, by później oglądać je w trybie offline - w tym wypadku także mowa o dwóch urządzeniach. Nowa cena planu Standard to 49 złotych miesięcznie.

Najdroższy pozostaje pakiet Premium, który jako jedyny umożliwia oglądanie wybranych treści w rozdzielczości 4K z HDR (HDR10 oraz Dolby Vision) oraz wspiera format Dolby Atmos (bazując na Dolby Digital Plus). Pakiet Premium od dzisiaj kosztuje 67 złotych miesięcznie i umożliwia oglądanie na czterech urządzeniach jednocześnie oraz pobieranie treści na maksymalnie sześciu sprzętach. Jeśli chcemy dodać użytkownika spoza gospodarstwa to trzeba się liczyć z dodatkowym wydatkiem rzędu 13 złotych miesięcznie. Do pakietu Standard można dołączyć jedną osobę, a do planu Premium - dwie. Podstawowy plan Netfliksa nie zakłada możliwości dodania innych użytkowników.

