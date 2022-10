Need for Speed Unbound na pierwszym gameplay'u. Jeśli gra się Wam dotąd nie podobała, to zdania raczej nie zmienicie

Need for Speed Unbound będzie odsłoną wyjątkową. Dla niektórych wyjątkowo nieudaną. Ta wyjątkowość wiąże się z zastosowaniem przez twórców częściowo komiksowej oprawy graficznej. Jak można było się domyślać, po zaprezentowaniu przez studio Criterion Games tego typu rozwiązań na pierwszym trailerze, w sieci zawrzało od niepochlebnych komentarzy. Teraz, gdy do sieci trafił gameplay trailer, będzie już raczej tylko gorzej. Zresztą zobaczcie sami...

Najnowszy gameplay trailer z gry Need for Speed Unbound utwierdza w przekonaniu, że będzie to gra inna niż wszystkie dotychczasowe NFSy i nie trafi raczej w gusta masowego odbiorcy.

W sieci pojawił się krótki, ale wiele mówiący gameplay trailer z gry Need for Speed Unbound. Już dotychczasowe screeny czy trailery nie pozostawiały złudzeń - to będzie wyjątkowa pod kątem oprawy graficznej gra. Tym razem nie chodzi jednak o nadzwyczajny realizm, a o oprawę rodem z komiksów. Nowy materiał wideo jednoznacznie daje do zrozumienia, że będzie to odsłona wyjątkowo mocno podnosząca ciśnienie. Nie tylko ze względu na wartkie pościgi, ale także ze względu na przyprawiający o ból głowy kreskówkowy styl:

Jeśli jednak komuś taki styl gry odpowiada, to mamy dla takich osób dodatkowe informacje dotyczące rozgrywki. Otóż deweloper zdradził, że w trakcie wyścigów będziemy budowali tzw. Poziom Obławy (ang. Heat). Pozwoli on na odblokowywanie bardziej dochodowych wyzwań, ale jednocześnie sprawi, że pościgi policyjne stawać się będą coraz bardziej natarczywe. Jak podkreślają twórcy, do ucieczek przed policją, zwłaszcza na wysokich poziomach Heat, nie wystarczy nam tylko umiejętność dobrej jazdy. Trzeba też będzie dobrze znać miasto, aby robić użytek ze skrótów, jeździć pod prąd czy skorzystać z podziemnych tras, pozwalających zgubić ogon. Jeśli jednak zostaniemy złapani to stracimy zarobione w ostatnim czasie pieniądze. Powrót do kryjówki pozwoli zarobek zachować, ale sprawi, że poziom Heat się wyzeruje. Wszystko to sprawi, ze gracze będą musieli oceniać, ile są w stanie zaryzykować. Wysoki Heat pozwoli na szybki zarobek, ale jeśli zostaniemy złapani stracimy całą gotówkę z danej sesji.

Źródło: Criterion