Need for Speed Unbound - gracze złoszczą się na komiksowy styl gry. Twórcy: mamy dla Was dobrą wiadomość

Need for Speed Unbound będzie odsłoną wyjątkową. Dla niektórych wyjątkowo nieudaną. Ta wyjątkowość wiąże się z zastosowaniem przez twórców częściowo komiksowej oprawy graficznej. Jak można było się domyślać, po zaprezentowaniu przez studio Criterion Games tego typu rozwiązań na pierwszym trailerze, w sieci zawrzało od niepochlebnych komentarzy. W końcu sami twórcy zabrali w tej sprawie głos.

Jeśli komiksowo-kreskówkowe efekty specjalne w Need for Speed Unbound nie przypadły nam do gustu, to istnieje dobra wiadomość - elementy takie jak nakładki w postaci dymu spod opon, symboli czy innych animowanych znaczków będzie można wyłączyć. "Tak, możesz wyłączyć efekty. W zasadzie możesz wybrać, aby nigdy ich nie włączać. Tak jak przy każdej innej części samochodu." - piszą sami twórcy na Twitterze.

Yes, you can turn the effects off. In fact, you can choose to never put them on in the first place. Just like any other part of a car