5 największych smartfonów jakie możemy kupić w Polsce w 2022 r. Tylko dla tych, co cenią ogromne ekrany i wydajność

Często słyszy się, jak użytkownicy smartfonów narzekają na to, że nie sposób dziś kupić sensownego smartfona o mniejszym wyświetlaczu. I faktycznie - modeli takich jest obecnie co kot napłakał. Era tzw. phabletów także jest już raczej za nami (choć kto wie, może jeszcze wróci?), ale wciąż mamy do czynienia z urządzeniami, które w większości wyposażane są w raczej sporawe ekrany. Mimo wszystko, wśród potencjalnych nabywców znajdują się i takie osoby, które preferują te ogromniaste wyświetlacze. Wiadomo, że urządzenia dobijające swymi ekranami do 7 cali nie są najbardziej mobilnymi (najwygodniejszymi) towarzyszami, oferują w zamian jednak kilka innych plusów, jak chociażby przyjemniejsze przeglądanie sieci czy granie. O tym co kto lubi nie ma co jednak dyskutować, bo każdy ma prawo do swojego widzimisię, przejdźmy więc do meritum, a więc do opisu pięciu największych, a przy tym najwydajniejszych smartfonów, jakie możemy kupić w 2022 roku.

Abstrahując od smartfonów składanych (o których dziś mowy nie będzie), to w polskich sklepach nie ma zbyt dużego wyboru jeśli chodzi o NAPRAWDĘ duże smartfony, idące w ekrany o wielkości ok. 7 cali. A jeśli zechcemy, by te smartfony były także wysokowydajne, to lista ta jeszcze nam się skraca.

Zdradzę Wam pewną rzecz. Jestem piwniczakiem. Z wyboru, bo lubię. Lata szaleństw mam już za sobą, a dziś preferuję raczej ciepłą miętową herbatkę, dobry film, ewentualnie partyjkę mniej męczącego ping-ponga w VR. Cóż, wspomniane wirtualia także przyczyniły się do mego "zpiwniczenia" (bo po co wychodzić, jak wszystko jest 'w' monitorze lub w goglach), ale póki co nie narzekam. Ale po co o tym wszystkim marudzę? Ano po to, aby pokazać, że jestem idealną kandydatką do posiadania smartfona z wielgaśnym ekranem. Mój smartfon leży bowiem niemal stale na biurku. Oznacza to tyle, że nieszczególnie dbam o to, czy jest wygodny w korzystaniu poza moimi czterema ścianami. Bardziej zwracam uwagę na to, czy przyjemnie czyta mi się na nim dłuższe treści np. przed snem (tak, wiem, to niezdrowe). Jak dla mnie spory wyświetlacz smartfona wyeliminowałby przy okazji potrzebę posiadania dodatkowo tabletu. Jak już zauważyłam - nie każdy (mniejszość?) użytkowników zobaczy w dużych ekranach coś dla siebie, ale jeśli należysz do tego wąskiego grona, to poniższa lista może okazać się przydatna.