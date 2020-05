TOP 10 niewielkich smartfonów: Modele dostępne w 2020 roku

Premiera smartfona Apple iPhone SE 2020 pokazała, że rynek w dalszym ciągu oczekuje obecności telefonów w rozsądnych rozmiarach. Nie każdy chce lub ma możliwość noszenia w kieszeni spodni czy w torebce tak zwanej patelni tudzież paletki do tenisa stołowego. Niektórzy konsumenci celują wyłącznie w urządzenia, które można nazwać wygodnymi. Dlaczego nie określiłbym ich mianem kompaktowych? Otóż nawet mniejsze modele smartfonów wydanych w 2019 oraz 2020 cechują spore rozmiary. Poszukiwanie atrakcyjnego, a zarazem niewielkiego smartfona nie jest specjalnie proste. Tego typu sprzętu na półkach sklepowych jest jak na lekarstwo. Niemniej, udało mi się znaleźć dla was aż dziesięć propozycji. Poznajcie moje TOP 10 smartfonów w rozsądnych rozmiarach.

Autor: Marcin Karbowiak

Dla większości użytkowników smartfonów większy ekran oznacza również wygodniejszą pracę z aplikacjami, stronami internetowymi oraz zdjęciami. Nie da się ukryć tego, że przekątna wyświetlacza wpływa na komfort korzystania z urządzenia mobilnego. To jeden z powodów, dla których producenci raczą nas coraz większymi AMOLED-ami czy IPS-ami. Niestety, wraz ze wzrostem przekątnej ekranu, rosną całe konstrukcje i niewiele daje tu tak zwana bezramkowość. 6,5-calowe monstra ciężko jest zmieścić w kieszeni, a o wygodnej pracy jedną ręką można w zasadzie pomarzyć. Jeśli należycie do zwolenników poręczniejszego i wygodniejszego w transporcie sprzętu, sprawdźcie moje TOP 10 smartfonów w rozsądnych rozmiarach.

Wraz ze wzrostem przekątnych ekranowych stosowanych w smartfonach, rosną także wymiary samych urządzeń. Ciężko jest dziś znaleźć inteligentny telefon, którego długość nie przekracza 150 mm. Mimo to pokusiliśmy się o małe zestawienie z 10 modelami oferującymi wspomnianą cechę.

Wybór smartfona o długości do 150 mm wcale nie musi oznaczać ograniczenia do niższej czy mocno średniej półki cenowej. Faktycznie, w zestawieniu znalazły się modele za kilkaset złotych, które docenią oszczędni, ale pokazałem również sprzęt kosztujący kilkukrotnie więcej. Nie zabrakło tutaj także modeli uznawanych za kosztowne. Mam tu na myśli „tańsze” wersje topowych urządzeń czołowych producentów takich jak Apple czy Samsung. Jednakże lwia część TOP 10 odnosi się do modeli niskokosztowych, gdyż producenci rzadko kiedy celują tego typu sprzętem w najwyższą półkę cenową. Bez zbędnego przedłużania, oto moje dziesięć propozycji modeli w rozsądnych rozmiarach.