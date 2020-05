TOP 10 tanich smartfonów w ofertach abonamentowych do 50 zł

Czasy tanich smartfonów powoli odchodzą w zapomnienie. Pamiętam, kiedy flagowy model popularnego producenta można było nabyć za nieco ponad 2 tys. złotych. Dziś, we wspomnianej kwocie ciężko o mocarnego średniaka. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy potrzebuje urządzenia flagowcego. Ba, dla wielu osób nawet wyższa-średnia półka byłaby na wyrost. Dla niewymagającego użytkownika, dla dziecka, dla seniora lub po prostu dla kogoś liczącego się z każdym groszem, dobrym wyborem mogą być tak zwane „zetafony”, czyli niedrogie smartfony, które dobieramy do oferty abonamentowej u operatora. Na które urządzenia warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie? Oto moje TOP 10 tanich smartfonów w abonamentach do około 50 zł.

Autor: Marcin Karbowiak

Kiedyś dobranie do niedrogiego abonamentu u operatora smartfona w cenie 1 zł nie stanowiło wyzwania. Dziś ciężko o taką możliwość, choć skłamałbym, pisząc, że nie uda się znaleźć przyzwoitego smartfona w przykładowej kwocie 1 zł, 9 zł, czy 69 zł w abonamencie do około 50 zł miesięcznie. Aby nie pozostać gołosłownym, przejrzałem portfolio usług abonamentowych czterech najpopularniejszych w Polsce telekomów — Plusa, Orange, Play oraz T-Mobile w poszukiwaniu sensownych wyborów. Nie zawsze udało się natrafić na smartfon za kilka złotych w formie jednorazowej opłaty, dlatego też w moich propozycjach znajdziecie urządzenia, których koszt (kilkanaście złotych miesięcznie) doliczany jest do abonamentu. Rzecz jasna — graniczącego z kwotą plus-minus 50 polskich złotych. Reasumując, jeśli interesuje Was tani smartfon od operatora, koniecznie sprawdźcie moje typy.

Znalezienie interesującego smartfona z budżetowej półki cenowej nie jest łatwe. Szczególnie jeśli zamierzasz nabyć go przy okazji wiązania się z operatorem usługą abonamentową do 50 złotych. Na szczęście sprawdziłem najciekawsze opcje za Was. Oto moje rekomendacje tanich smartfonów w ofertach abonamentowych do około 50 zł.

W zależności od operatora za 50-złotowe zobowiązanie na okres 24 miesięcy możemy zyskać od kilkunastu do nawet 30 GB internetu. O nielimitowanych rozmowach, SMS-ach i MMS-ach nawet nie wspomnę, gdyż stanowią one dziś standard nawet w znacznie tańszych ofertach. Warto natomiast wspomnieć o dodatkowych usługach, dzięki którym korzystanie z komunikatorów, Spotify, Netflixa czy mediów społecznościowych nie pomniejsza dostępnego w abonamencie pakietu danych. Oferty abonamentowe nie są idealne, ale jeśli chcecie możliwie proste rozwiązanie niewymagające doładowywania, czy kontroli stanu konta — opcja ta ma sporo sensu. Niewątpliwą zaletą ofert z wielomiesięcznym zobowiązaniem jest możliwość dobrania do niej smartfona. Jeśli dobrze poszukać, można dostać go za śmieszną wręcz kwotę.

Dochodzimy więc od punktu, w którym chciałbym zaprezentować Wam moje TOP 10 tanich smartfonów w abonamentach do 50 zł. W zestawieniu ująłem przede wszystkim urządzenia rozsądne cenowo, których zakup będzie nieodczuwalny na kieszeni lub choćby nie będzie stanowił zbyt dużego dla niej obciążenia. Na liście próżno szukać mocarnych flagowców czy aspirujących do ich miana średniaków. Zamiast tego skupiłem się na sprzęcie dla przeciętnego użytkownika o wymaganiach, które odzwierciedlają cenę urządzenia. Choć z powodzeniem mógłbym wybrać więcej niż 10 urządzeń, celowo pominąłem propozycje, których użytkowania nie mógłbym polecić. Nie z czystym sumieniem. W zestawieniu znajdziemy między innymi Motorolę e6 Play, Nokię 2.2 oraz Samsunga Galaxy A10. Nie zabrakło tutaj również urządzeń od Xiaomi oraz Huawei, które są często wybieranymi urządzeniami.