TOP 10 używanych smartfonów do 700 złotych. Co warto kupić?

Kryzys w portfelach Polaków jest nieunikniony. Gospodarka zwolniła, a jak twierdzą niektórzy, została wręcz zamrożona. Wszystko to spowodowane jest pandemią, o której rozprawiają media. Nie będziemy jednak rozmawiać o koronawirusie, a o telefonach, i to telefonach używanych. Zapytacie, gdzie tu związek z pandemią i COVID-19. Otóż z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową, wielu z nas nie może pozwolić sobie na zakup nowego smartfona, nawet jeśli zachodzi taka konieczność. Wobec powyższego chciałem zaproponować Wam aż dziesięć modeli używanych smartfonów, które w idealnym stanie bez trudu kupicie w kwocie do 700 złotych. Znajdziecie wśród nich zarówno Samsungi, iPhone'y, jak i urządzenia od Xiaomi oraz Huawei, wliczając w to submarkę Honor.

Za mniej niż 700 złotych możemy stać się dziś posiadaczami całkiem przyjemnego i sprawnego w działaniu używanego smartfona. Zapraszam na moje Top 10 takich właśnie, oszczędnych propozycji.



fot. Daniel Romero / Unsplash

Swojego czasu wręcz żonglowałem smartfonami i zmieniałem użytkowany przez siebie model maksymalnie co kilka tygodni. Trzymanie ręki na pulsie i nierzadkie wizyty w serwisach z ogłoszeniami lokalnymi i wysyłkowymi ofertami sprzedaży pozwoliły mi czynić to z zyskiem. Niewielkim i z mojego punktu widzenia nieistotnym. Liczyło się to, aby nie tracić na przyjemności poznawania nowości. Dziś, kiedy mam okazję testować urządzenia zawodowo, odsunąłem na bok wspomniane zajęcie. Niemniej, w dalszym ciągu lubię przyglądać się zmieniającemu się smartfonowemu rynkowi wtórnemu. Łącząc przyjemne z pożytecznym, postanowiłem przygotować dla Was małą listę dziesięciu najciekawszych używanych modeli, których zakup będzie wiązał się z wydaniem kwoty do 700 złotych.

Samsung Galaxy A50

Pierwszą propozycją będzie Samsung Galaxy A50. Sprzęt zadebiutował w pierwszym kwartale 2019 roku i jest reprezentantem średniej półki. Znajdziemy w nim dobrze znany autorski ośmiordzeniowy układ Samsunga - Exynos 9610, 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane w uboższej wersji, którą możemy zakupić do kwoty 700 złotych. Stylistycznie nie ma się tu do czego przyczepić. To wciąż atrakcyjny wizualnie smartfon zgodny z dzisiejszymi trendami. Może za wyjątkiem dolnej bródki, ale pamiętajmy, że ustawiliśmy pułap cenowy dość nisko. Właśnie dlatego zabrakło tu ładowania indukcyjnego. Na szczęście baterię o pojemności 4000 mAh możemy naładować za pomocą technologii szybkiego ładowania. Najważniejszy w mojej ocenie jest oczywiście ekran. Samsung Galaxy A50 może pochwalić się obecnością 6,4-calowego Super AMOLED-a o rozdzielczości 2340 x 1080 px i zagęszczeniu pikseli na poziomie 403 ppi.

Premiera : marzec 2019

: marzec 2019 Ekran : 6,4-calowy Super AMOLED

: 6,4-calowy Super AMOLED Rozdzielczość : 2340 x 1080 pix

: 2340 x 1080 pix Bateria: 4000 mAh

Samsung Galaxy S8

Druga pozycja w TOP 10 należy się Samsungowi Galaxy S8, czyli flagowcowi z krwi i kości. Choć sprzęt swoją premierę miał w drugim kwartale 2017 roku, w tej cenie oferuje całkiem sporo. Stylistyka, choć nie jest już najświeższa, może się podobać. Mam tu na myśli szczególnie front smartfona z zaoblonymi bocznymi ramkami. Kilkuletni sztandarowiec Samsunga pracuje w oparciu o układ Exynos 8895, który wspierają 4 GB RAM, 64 GB pamięci na dane oraz akumulator o pojemności 3000 mAh. W tym przypadku nie zabrakło już bezprzewodowego ładowania. Choć aparat to pojedynczy moduł o rozdzielczości 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i jasną przysłoną f/1.7 może wydawać się wadą, setup ten radzi sobie lepiej od niejednego młodszego średniaka.

Premiera : kwiecień 2017

: kwiecień 2017 Ekran : 5,8-calowy Super AMOLED

: 5,8-calowy Super AMOLED Rozdzielczość : 2960 x 1440 pix

: 2960 x 1440 pix Bateria: 3000 mAh

Huawei P20

Trzecie miejsce na mojej liście TOP 10 zajmuje Huawei P20, którego poznaliśmy na początku 2018 roku. Podobnie jak w przypadku Samsunga Galaxy S8, tutaj także mamy do czynienia z flagowcem, w którym producent zastosował autorski układ. Tym razem jest to HiSilicon Kirin 970, który współpracuje z 4 GB RAM, 64 GB pamięci na dane oraz akumulatorem o pojemności 3400 mAh. Ten ostatni zapewnia zgodność z funkcją SuperCharge. Na pleckach znajdziemy podwójny aparat składający się z modułu głównego 12 Mpix (Laserowy AF, EIS, f/1.8) oraz 20 Mpix ze światłem f/1.6 z PDAF. Sprzęt spodoba się fanom selfie, gdyż producent umieścił w Huawei P20 24 Mpix aparat przedni ze światłem f/2.0. Kiedy miałem okazję testować sprzęt, byłem z niego naprawdę zadowolony i nie mam tu na myśli wyłącznie wydajności, ale także aspekty wizualne. Smartfon był i w dalszym ciągu jest, wybaczcie kolokwializm, ładny.

Premiera : kwiecień 2018

: kwiecień 2018 Ekran : 5,8-calowy LTPS IPS

: 5,8-calowy LTPS IPS Rozdzielczość : 2240 x 1080 pix

: 2240 x 1080 pix Bateria: 3400 mAh

Huawei P30 Lite

Zostając przy chińskim producencie elektroniki użytkowej, chciałbym zaproponować też tańszą wersję kolejnego po Huawei P20 flagowca. Mowa o modelu Huawei P30 Lite. Z wyglądu urządzenie to mocno kojarzy mi się z Samsungiem Galaxy A50, choć przyznam, że stylistycznie sprzęt wypada lepiej. Wydajnościowo mamy do czynienia ze średniakiem działającym na ośmiordzeniowym Kirinie wspieranym grafiką Mali-G51, 4 GB RAM i 128 GB ROM. Ekran to niestety IPS, nie AMOLED, ale przekątna wynosząca 6,15-cala z laminowaną powierzchnią i zagęszczeniem pikseli 415 ppi może do siebie przekonać. Zabrakło tutaj wodo- i pyłoodporności, jednakże cieszy obecność akumulatora o pojemności 3340 mAh oraz naprawdę "mocnego" aparatu. W grę wchodzi bowiem aparat główny, na który składają się 48 Mpix szerokokątny moduł główny ze światłem f/1.8, 8 Mpix ultra szeroki kąt z przysłoną f/2.4 oraz 2 Mpix dodatkowy moduł do rozmywania tła. To sporo jak na kwotę poniżej 700 złotych.

Premiera : kwiecień 2019

: kwiecień 2019 Ekran : 6,15-calowy LTPS IPS

: 6,15-calowy LTPS IPS Rozdzielczość : 2240 x 1080 pix

: 2240 x 1080 pix Bateria: 3400 mAh

LG V30

Piąte miejsce w moim TOP 10 zajmuje LG V30, czyli koreańska myśl techniczna. Sprzęt z końcówki 2017 roku to potężny flagowiec, który na tamten czas mógł pochwalić się topową konfiguracją. Znajdziemy tutaj bowiem układ Qulacomm Snapdragon 835, grafikę Adreno 540 oraz 4 GB RAM i 64 GB ROM. Wiem, że większość moich propozycji ma zaledwie 4 GB RAM, które dziś są standardem wśród średniaków, a nawet budżetowców, jednak w dalszym ciągu pozwala to na w miarę sprawną pracę. W temacie stylistyki LG V30 nie ma się czego wstydzić. Front urządzenia, mimo że nie jest już najmłodszy, wygląda nowocześnie. Za nowoczesny można uznać również 6-calowy ekran P-OLED o rozdzielczości 2880 x 1440 pix, gdzie zagęszczenie pikseli wynosi aż 537 ppi. Całość chroni warstwa chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass piątej generacji. Skromną baterię o pojemności 3300 mAh wynagradza ładowanie indykcyjne w standardzie Qi oraz technologia Quick Charge 3.0.

Premiera : wrzesień 2017

: wrzesień 2017 Ekran : 6,0-calowy P-OLED

: 6,0-calowy P-OLED Rozdzielczość : 2880 x 1440 pix

: 2880 x 1440 pix Bateria: 3300 mAh

Apple iPhone 7

Apple iPhone 7 nie jest urządzeniem młodym, ale mimo to działa jak złoto. A przynajmniej jeśli zestawimy je z innymi używanymi smartfonami kosztującymi w granicach 700 złotych. Myślę, że urządzenia nie trzeba specjalnie przedstawiać. Z wyglądu prezentuje się podobnie do Apple iPhone'a SE 2020, który kilka dni temu został zaprezentowany przez Sadowników. Różnicą są aluminiowe zamiast szklanych plecki. To z kolei znacząco zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas ewentualnego upadku. Znajdziemy tutaj szereg sprawnie pracujących rozwiązań takich jak czytnik linii papilarnych Touch ID, który zatopiono w reagującym wibracją „wirtualnym” przycisku home. Ekran to 4,7-calowy IPS o rozdzielczości 1334 x 750 i zagęszczeniu 326 ppi. Dane zapiszemy na 32 GB pamięci, akumulator może zaś pochwalić się pojemnością 1960 mAh. Wygląda to słabo. To prawda, ale w praktyce smartfona używa się wygodnie i nie zaskakuje on niepożądanymi błędami. Dla wielu osób to szczególnie istotne.

Premiera : wrzesień 2016

: wrzesień 2016 Ekran : 4,7-calowy Retina IPS

: 4,7-calowy Retina IPS Rozdzielczość : 1334 x 750 pix

: 1334 x 750 pix Bateria: 1960 mAh

Apple iPhone SE (1. gen)

Kolejnym smartfonem giganta z Cupertino przeze mnie poleconym będzie iPhone SE z 2016 roku. Ta propozycja pojawiła się tutaj „warunkowo”, gdyż choć sprzęt działa w dalszym ciągu poprawnie, a nawet więcej niż poprawnie, może odrzucać małym, bo jedyne 4-calowym ekranem. Niemniej, w kwocie do 700 złotych znajdziemy wariant z największą pojemnością 128 GB. Wygląd jest za to kultowy i przez wielu fanów sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie uważany jest za wzorcowy. Tak jak wspomniałem, sprzęt pojawił się tutaj „warunkowo” i wpływ ma na to również kończący się okres wsparcia. Jest to więc raczej zakup na krótki okres użytkowania. Oczywiście, jeśli wymagamy od urządzenia czegoś więcej aniżeli realizacji podstawowych zadań. Trzeba mieć tego świadomość.

Premiera : marzec 2016

: marzec 2016 Ekran : 4-calowy IPS

: 4-calowy IPS Rozdzielczość : 1136 x 640 pix

: 1136 x 640 pix Bateria: 1624 mAh

Honor 9X

Honor 9X, czyli numer 8 na mojej liście to już całkiem świeży model, który zadebiutował pod koniec ubiegłego roku. Wygląd urządzenia jest charakterystyczny dla sprzętów z tego okresu, a więc otrzymujemy tutaj smukłą konstrukcję o wąskich ramkach i wystającym module aparatu głównego. Cieszyć może wydajny akumulator o pojemności 4000 mAh oraz mocno rozbudowana nakładka systemowa. Brakuje natomiast lepszego głośnika oraz NFC, ale pamiętajmy — urządzenie jest niedrogie i stosunkowo świeże. Znajdziemy tutaj układ HiSilicon Kirin 810, 4 GB RAM oraz 64 przestrzeni na dane. Jeśli traficie na okazję, może upolujecie jedną z wyższych wersji pamięciowych. Mimo że ekran został wykonany w technologii IPS, jego rozdzielczość, jak i zagęszczenie pikseli na cal cieszą (2340 x 1080 pix, 391 ppi). Jest to sprzęt przyszłościowy, który z pewnością dostanie jeszcze aktualizację do kolejnej dużej wersji systemu.

Premiera : październik 2019

: październik 2019 Ekran : 6,59-calowy LTPS IPS

: 6,59-calowy LTPS IPS Rozdzielczość : 2340 x 1080 pix

: 2340 x 1080 pix Bateria: 4000 mAh

Xioami Mi Mix 2s

Pamiętacie jeszcze Xiaomi Mi Mix 2s? Ja tak i co więcej, jeden z moich bliskich do dziś korzysta z niego z zadowoleniem. Sprzęt w dniu premiery, która miała miejsce na początku 2019 roku, był prawdziwą petardą. W zasadzie petardą był model podstawowy Xiaomi Mi Mix 2. Mi Mix 2s jest jego poprawioną i niezwykle udaną wersją. Niemal bezramkowy smartfon może się pochwalić obecnością 5,99-calowego ekranu o rozdzielczości 2160 x 1080 pix i zagęszczeniem pikseli na poziomie 403 ppi. 5 Mpix przedni aparat do selfie umieszczono nietypowo, bo na dole przedniego panelu. Procesor Qulacomm Snapdragon 845 i 6 GB RAM świetnie radziły i dalej radzą sobie z Androidem z szalenie rozbudowaną nakładką MIUI. Bateria to jedyne 3400 mAh ogniwo, które naładujemy za pomocą technologii Quick Charge. Wizualnie to istne dzieło sztuki, przy czym mam tu na myśli szczególnie wersję z ceramicznymi pleckami.

Premiera : kwiecień 2019

: kwiecień 2019 Ekran : 5,99-calowy IPS

: 5,99-calowy IPS Rozdzielczość : 2160 x 1080 pix

: 2160 x 1080 pix Bateria: 3400 mAh

Xiaomi Redmi Note 8T

Zestawienie zamyka Xiaomi Redmi Note 8T. Choć mowa o używanych smartfonach, przy odrobinie szczęścia możecie znaleźć rzeczony model w nienaruszonej formie, czyli nowy. Wystarczy prześledzić aktualne oferty smartfonów dostępnych na OLX i Allegro. Natomiast używany egzemplarz będzie znacznie tańszy, choć trzeba uważać na nazbyt atrakcyjne oferty. Często okazują się one próbą oszustwa. Jeśli chodzi samo urządzenie, to oferuje ono 6,3-calowy ekran o rozdzielczości 2340 x 1080 pix (409 ppi), układ Qulacomm Snapdragon 655 i 3 GB lub 4 GB RAM. Bateria to ogniwo o wystarczającej pojemności 4000 mAh. Mamy tutaj również przyjemnie zakrzywione szkło 2,5D oraz poczwórny aparat z matrycą 48 Mpix korzystający ze usprawnień z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.