Najnowsze statystyki awaryjności kart graficznych i szybkości obsługi gwarancyjnej. Która firma wypada najlepiej?

Na rynku jest wielu producentów kart graficznych. Niektórzy z nich wyrobili sobie bardzo dobrą reputację, dzięki czemu są dla użytkowników zawsze pierwszym wyborem. Nie każdy z nich może pochwalić się jednak równie udanymi konstrukcjami. W niektórych przypadkach awaryjność układów graficznych jest znacząco wyższa. Szwajcarski sklep z elektroniką - Digitec Galaxus AG - regularnie dzieli się danymi dotyczącymi odsetka reklamowanych GPU.

Dane pokazują, że najbardziej niezawodne są karty graficzne Gainward, najgorzej wypadło zaś Sapphire, wyprzedzając między innymi XFX, ASRock i Gigabyte. Z obsługą gwarancyjną najlepiej radzi sobie ASRock, a największe problemy ponownie mają użytkownicy firmy Gigabyte.

Zestawienie Digitec jest wyłącznie procentowe. To oznacza, że brakuje informacji dotyczącej konkretnych liczb. Może to nieco zakrzywiać obraz rzeczywistości, ale z racji wielkości sklepu dane te są dosyć wiarygodne. Należy jednak być ostrożnym z bezpośrednim przenoszeniem ich na rynek globalny. Sam Digitec deklaruje, że statystyki obejmują tylko tych producentów, którzy na przestrzeni ostatnich dwóch lat sprzedali za pośrednictwem tego sklepu przynajmniej 300 modeli. Nie jest jednak jasne, czy dotyczy to wyłącznie produktów skierowanych do zwykłych konsumentów, czy też także układów profesjonalnych.

Okazuje się, że najlepiej wypadł Gainward. Defekty zgłoszono jedynie w przypadku 0,4% układów tego producenta (w przeciągu dwóch lat od zakupu). Co ciekawe karty graficzne Gainwarda wypadły lepiej niż GPU jego właściciela, czyli firmy Palit. Ta ostatnia, z wynikiem 0,8%, uplasowała się na trzecim miejscu. Druga lokata należy do Lenovo (0,7%), ale nie jest to podmiot, który oferuje oddzielne karty graficzne pod własną marką. Firma słynie raczej z gotowych zestawów komputerowych, do których trafiają autorskie układy lub GPU innych producentów. Podobnie jest zresztą z HP. Stosunkowo dobrze wypadły także mniej znane podmioty, takie jak PNY (trzecia lokata ex aequo z HP i Palit) czy Powercolor (siódme miejsce i 1,2%).

Na nieco niższych lokatach uplasowali się dwaj duzi i bardzo popularni producenci, czyli ASUS i MSI. Z wynikiem 1,4% zajmują ósme miejsce. Tę samą lokatę zajęło AMD. Najpewniej chodzi tutaj po prostu o modele referencyjne Radeonów. Stosunkowo źle wypadła inna znana firma, czyli Gigabyte. Współczynnik awaryjności wyniósł w tym przypadku 1,9%, co daje firmie dopiero trzynaste miejsce (ex aequo z EVGA). Najgorszy rezultat uzyskały ASRock i Sapphire. Przedsiębiorstwa zajęły szesnastą i siedemnastą lokatę z wynikami 2,1% i 2,5%.

Digitec podaje także, ile czasu zajmuje poszczególnym producentom obsługa gwarancyjna. Chodzi tu o czas od dostarczenia karty serwisowi do dnia, w którym trafia ona z powrotem do klienta. Najlepiej wypadł ASRock z zaledwie dwoma dniami. Drugie miejsce zajął Palit (trzy dni), a trzecie Gainward oraz Powercolor (6 dni). Najgorzej wypadł Gigabyte z rezultatem aż 17 dni. Przepaść pomiędzy czołowymi miejscami, a ostatnim jest w tym wypadku zatem olbrzymia, co bardzo negatywnie zaskakuje w przypadku tak dużego producenta. Gigabyte po zestawieniu obydwu czynników wypada zatem najgorzej

Źródło: Digitec, Tom's Hardware