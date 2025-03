MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC - premiera mniejszych wariantów kart graficznych w cenie MSRP... teoretycznie

MSI to jedna z firm, która wypuściła na rynek całkiem sporo różnych modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 5000. Choć praktycznie żadnej z nich nie uświadczymy na sklepowych półkach, tajwański producent postanowił teraz zaprezentować mniejszego brata karty graficznej GeForce RTX 5070 SHADOW 3X, z dwoma wentylatorami. Może to być interesująca konstrukcja do mniejszych zestawów komputerowych w (odległej) przyszłości.

MSI prezentuje nową wersję karty graficznej GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC. Premiera mniejszych wariantów kart graficznych, które mają być oferowane (teoretycznie) w cenie MSRP.

Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X będzie dostępna w dwóch wariantach: bez dopisku OC oraz z fabrycznym podkręceniem. Obie konstrukcje będą miały identyczną budowę chłodzenia oraz wymiary: długość 231 mm, szerokość 126 mm i wysokość 50 mm, co odpowiada 2,5 slotu rozszerzeń. To o około 70 mm mniej niż w przypadku większego brata. Konstrukcje zostały wyposażone w dwa wentylatory oraz niklowaną podstawę chłodzenia. Radiator połączono z czterema rurkami cieplnymi, co stanowi o jednego heat-pipe'a więcej niż w wersji z trzema wentylatorami. Dodatkowo PCB kart zostało wzmocnione metalowym stelażem.

Jeśli chodzi o specyfikację kart graficznych MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X, to pozostaje ona bez zmian. Wersja standardowa oferuje zegar GPU na poziomie 2512 MHz (2527 MHz po włączeniu MSI Center), natomiast wariant OC – 2542 MHz (2557 MHz z MSI Center). Prędkość pamięci 12 GB VRAM GDDR7 wynosi w obu przypadkach 28 Gb/s, a parametr TGP pozostaje na poziomie 250 W. Wymienione karty graficzne powinny wkrótce pojawić się w sklepach, choć zapewne z dopiskiem „tymczasowo niedostępne”. Według zapewnień producenta ich cena ma być zgodna z MSRP ustalonym przez NVIDIA.

Źródło: MSI