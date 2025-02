Mortal Kombat: Onslaught - darmowa gra mobilna wchodzi na rynek. Miła niespodzianka dla fanów serii

Jesteśmy dość świeżo po premierze Mortal Kombat 1. Studio NetherRealm wprowadziło serię na nowe tory, kontynuując narrację z poprzedniej części, ale jednocześnie rozpoczynając inną erę. Dodano przy tym wachlarz kilku ciekawych mechanik, na czele z Kameo, co zupełnie zmieniło dynamikę każdej walki. Ale to niejedyna tegoroczna gra z tego uniwersum (choć oczywiście główna). Nieco wcześniej twórcy zapowiadali pewną niespodziankę dla fanów - i oto ona.

Mortal Kombat: Onslaught to przeznaczona na rynek mobilny drużynowa gra strategiczna z domieszką RPG. Jest dostępna za darmo.

Ed Boon podkreśla, że wraz ze swoją ekipę stara się podrzucać graczom kolejne wariacje kultowej serii, jednocześnie zachowując jej esencję. Tym samym powołano do życia Mortal Kombat: Onslaught, które wprowadza dość nietypowy tym rozgrywki, bo opierający się na drużynowych starciach. Mając do dyspozycji łącznie 50 znanych nam dobrze wojowników stajemy do walki na niewielkich arenach z przeciwnikami w formie AI lub innego gracza. Co ciekawe, wśród śmiałków występuje podział na klasy.

Pod kątem czysto fabularnym Onslaught również wprowadza odmienne klimaty od tego, co dzieje się w Mortal Kombat 1. Oto bowiem stery lidera obrońców Ziemskiego Wymiaru ponownie przejmuje stary, dobry Raiden. Będziemy go wspierać w walce ze starym arcywrogiem, Shinnokiem, który ponownie stara się przejąć władzę. Naszym celem są porozrzucane po różnych lokacjach artefakty, które trzeba odzyskać z rąk wielu groźnych przeciwników, w tym Shao Kahna. Gra będzie dostępna na urządzenia mobilne obsługujące systemy Andoid i iOS.

