Mobilne układy graficzne Samsunga i AMD z niezłymi wynikami

W 2009 roku marka AMD sprzedała firmie Qualcomm wszystkie prawa własności intelektualnej do procesorów grafiki Imageon, przeznaczonych dla urządzeń przenośnych. Qualcomm produkty te, także w nowszych wersjach opracowywanych u siebie, na rynku oferował pod nazwą Adreno (anagram nazwy Radeon). Od tamtej pory AMD nie istniało na rynku smartfonów. Latem ubiegłego roku Czerwoni ogłosili jednak współpracę z koreańską marką Samsung, szykując się tym samym do powrotu na rynek urządzeń przenośnych. Na mocy partnerstwa, AMD miało udostępnić Samsungowi licencje własnych GPU z architekturą RDNA, którą Koreańczycy mieli z kolei wykorzystać przy projektowaniu graficznych układów mobilnych.

Pierwszy przeciek na temat wydajności mobilnego układu graficznego powstałego przy współpracy Samsunga i AMD robi wrażenie. Można mówić o wzroście wydajności nawet o 200%.

Plan był prosty: zaprojektować ultra-energooszczędne, wysokowydajne GPU dla układów SoC przeznaczonych do urządzeń przenośnych. Czy mobilne GPU wynikające ze wspomnianej współpracy będą energooszczędne - tego jeszcze nie wiemy. Pojawiły się jednak przesłanki ku temu, że faktycznie będziemy mieć do czynienia z układami zdecydowanie wydajnymi. Pierwszy z przecieków podaje wyniki procesora graficznego, który ma rzekomo pojawić się w układzie Exynos 1000. Jak się przedstawiają?

Otóż układ GPU miał uzyskać sporą przewagę nad stosowanym w nowych Snapdragonach modułem Adreno 650. Benchmark którego użyto to popularny GFXBench, zaś moduły na których przetestowano grafikę to Manhattan 3.1, Aztec Normal oraz Aztec High. Porównując wyniki można mówić o wzroście wydajności od 50 do 200 procent (wyniki znajdują się poniżej). Pierwsze oficjalne efekty współpracy obu firm powinniśmy otrzymać w 2021 roku.

Wyniki GFXBench - porównanie układu AMD/Samsung z Qualcomm Adreno 650:

Moduł GFXBench Nowy układ AMD/Samsung Qualcomm Adreno 650 Manhattan 3.1 181,8 fps 123 fps Aztech Normal 138,25 fps 53 fps Aztech High 58 fps 20 fps

Źródło: TechPowerUp