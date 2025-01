Meta Quest 3S - debiut przystępnych cenowo gogli do VR i AR. Meta zrobiła dwa kroki naprzód i jeden wstecz

Od dłuższego czasu na stronie Mety najpopularniejsze do tej pory gogle VR, czyli Meta Quest 2, nie były dostępne do kupienia. Już samo to wskazywało, że firma ma zamiar wprowadzić model, który je zastąpi. Z czasem otrzymaliśmy pierwsze przecieki, które potwierdzały te przypuszczenia. Przedsiębiorstwo właśnie oficjalnie zaprezentowało budżetową wersję headsetu o nazwie Meta Quest 3S. Otrzymujemy rzeczywistość mieszaną i dobre podzespoły w przystępnej cenie.

Gogle Meta Quest 3S zostały oficjalnie zaprezentowane przez firmę Marka Zuckerberga. Nowy model zabiera ekran z modelu Meta Quest 2 i konstrukcję wraz z częścią podzespołów z „Questa 3”

O odświeżonej, a zasadniczo to nieco gorszej wersji gogli Meta Quest 3, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Cel Mety był prosty — wprowadzić zamiennik dla bardzo dobrze sprzedającego się modelu Meta Quest 2, który zaoferuje rzeczywistość mieszaną. Tak oto do sprzedaży trafił tytułowy wariant Meta Quest 3S. Na jego pokładzie ponownie znalazł się chip od Qualcomma, a także 8 GB pamięci RAM. Niestety same ekrany i soczewki to krok wstecz, albowiem mamy do czynienia analogicznie z panelami z Meta Quest 2 i fresnelami, które nie zapewniają tak klarownego obrazu, jak soczewki „naleśnikowe”. Tak więc wydajność zostanie utrzymana na obecnym poziomie, ale jakość samego obrazu spadnie o jedną generację.

Meta Quest 2 Meta Quest 3 Meta Quest 3S Wyświetlacze 1832 x 1920 px na każde oko 2064 x 2208 px na każde oko 1832 x 1920 px na każde oko Pokrycie palety barw 100% DCI-P3 PPI 773 1218 773 Soczewki Fresnel Pancake Fresnel Częstotliwość odświeżania 72 - 120 Hz 72 / 80 / 90 / 120 Hz 90 / 120 Hz Zakres IPD 58 - 68 mm 58 - 68 mm Brak informacji Pole widzenia (FOV) 90 / 90 stopni 110 / 96 stopni 96 / 90 stopni Kamery Odcienie szarości Kolor, 4 MP Procesor Snapdragon XR2 Gen 1 (7 nm)

1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz Snapdragon XR2 Gen 2 (4 nm)

6 x 2,36 GHz Cortex-A78C Układ graficzny Adreno 650 (1,3 TFLOPS) Adreno 740 (3,7 TFLOPS) Pamięć RAM 6 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB 128 / 512 GB 128 / 256 GB Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Brak informacji Złącza USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, magnetyczne złącze do ładowania USB typu C Akumulator 3640 mAh 5060 mAh 4324 mAh Czas pracy 2 godziny 2,2 godziny 2,5 godziny Wymiary i waga 191,5 x 102 x 142,5 mm / 503 g 184 x 160 x 98 mm / 515 g Brak informacji - 514 g Cena 128 GB - 349,99 euro

256 GB - 399,99 euro 128 GB - 549,99 euro

512 GB - 699,99 euro 128 GB - 329,99 euro

256 GB - 439,99 euro

Otrzymujemy jednak dostęp do rzeczywistości mieszanej, wszak Meta Quest 3S ma te same kamery co „trójka”, dzięki którym z założonymi goglami zobaczymy otaczający nas świat (choć w tym przypadku konkretne pokoje). Kontrolery nie doczekały się żadnych zmian względem „trzeciej odsłony”, ale za to ulepszono algorytmy śledzenia dłoni, więc nie będziemy musieli z nich wcale korzystać. Tym razem możemy się spodziewać trochę lepszego czasu pracy, ponieważ na pokład trafił pojemniejszy akumulator (biorąc pod uwagę Meta Quest 2). Aktualnie trwa przedsprzedaż, a gogle trafią do użytkowników najprawdopodobniej w pierwszej połowie października 2024 roku.

Źródło: Meta