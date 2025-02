Meta Horizon OS - autorski system z gogli Meta Quest dostępny dla konkurencji. Nadchodzą nowe headsety od znanych firm

Meta ma zamiar jeszcze bardziej umocnić pozycję headsetów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, więc otwiera swój cały ekosystem dla innych twórców sprzętu. Oznacza to, że teraz każdy chętny producent może skorzystać z systemu Meta Horizon OS, czyli tego samego, dzięki któremu funkcjonują gogle z serii Meta Quest. Kilka firm już podjęło współpracę z Metą i jest w trakcie tworzenia nowych urządzeń. Zapowiedzianych nowości jest jednak więcej.

Niebawem na rynku pojawią się nowe urządzenia do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, które będą się opierały na systemie Meta Horizon OS. Pierwsze sprzęty nadejdą od Lenovo i ASUS-a, natomiast w międzyczasie zadebiutuje limitowana edycja headsetu Meta Quest, która jest tworzona z Microsoftem.

U podstaw systemu Meta Horizon OS znajduje się Android, natomiast jest on zoptymalizowany do obsługi technologii VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) i MR (Mixed Reality). W związku z tym, że to właśnie Meta produkuje najpopularniejsze headsety, to biblioteka aplikacji i gier na ten system jest naprawdę spora. Firma ogłosiła właśnie sporo nowości, z których największą jest oczywiście udostępnienie swojego systemu dla innych producentów. Z komunikatu dowiadujemy się, że ASUS pracuje obecnie nad wydaniem (spod szyldu podmarki ROG — Republic of Gamers) headsetu stricte do gier. Natomiast Lenovo opracowuje sprzęty do mieszanej rzeczywistości, które pomogą bardziej w pracy, ale nadadzą się również do rozrywki.

Meta rozszerza partnerstwo z Microsoftem i już wkrótce zobaczymy tego efekty — nadchodzi bowiem limitowana edycja headsetu Meta Quest, która jest inspirowana marką Xbox. Firma Marka Zuckerberga daje teraz deweloperom więcej narzędzi i możliwości, aby jeszcze łatwiej mogli tworzyć aplikacje na omawiany ekosystem. Pomniejszą aktualizacją jest zmiana nazwy cyfrowego sklepu Meta Quest Store na Meta Horizon Store. Co bardzo ciekawe: Meta zachęca także Google, aby firma udostępniła swój Sklep Google Play w wersji 2D na system Meta Horizon OS, co pomoże jeszcze bardziej rozwinąć świat VR i nie tylko. Jeśli mamy ochotę, to z całym komunikatem możemy się zapoznać pod tym adresem.

Źródło: Meta