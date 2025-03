Meta chciała stworzyć tańszego rywala dla Apple Vision Pro. Mark Zuckerberg podjął w tej sprawie ważną decyzję

Segment wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest zdominowany przez firmę Meta, która w 2014 roku przejęła (za 2 mld dolarów) dobrze zapowiadającą się spółkę Oculus (dziś Reality Labs). Największą popularnością cieszą się headsety, które można zaliczyć do średniej półki cenowej. Próba stworzenia headsetu premium, jakim jest Meta Quest Pro, okazała się fiaskiem. Apple bezskutecznie próbowało tego samego. Rozwijany rywal dla Apple Vision Pro jednak nie powstanie.

Apple Vision Pro pokazał, że popyt w headsetach do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości z segmentu premium jest dosyć słaby. Meta tworzyła rywala dla tego urządzenia, ale ostatecznie projekt został wyrzucony do kosza.

Według raportu, jaki udostępniło The Information, Meta zaczęła pracować nad projektem o nazwie La Jolla już w listopadzie 2023 roku. Jego celem było stworzenie rywala dla gogli Apple Vision Pro, którego cena dla konsumenta miała nie przekroczyć 1000 dolarów. Zadanie okazało się jednak dość problematyczne, ponieważ wyświetlacze obecne we wspomnianym headsecie od Apple są bardzo drogie w produkcji (Micro-OLED). Ostatecznie po przyjrzeniu się temu projektowi, Mark Zuckerberg postanowił, że prace nad nim nie będą kontynuowane. Natomiast gdyby to nie nastąpiło, to potencjalna konkurencja dla produktu od Apple miała nadejść dopiero w 2027 roku.

Dyrektor ds. technologii z firmy Meta, Andrew Bosworth, tak skomentował całą sytuację: "Nieustannie pracujemy nad wieloma prototypami, ale nie wszystkie wkraczają do produkcji. Niektóre projekty są rozwijane, a inne nie. Takie sytuacje zdarzają się cały czas, a historie, które odnoszą się do pojedynczej decyzji, nigdy nie oddają pełnego obrazu". Mimo że Apple ma naprawdę sporą siłę przebicia, to i tak headsetowi Apple Vision Pro nie udało się odnieść zakładanego sukcesu. Być może Meta również przemyślała bardziej tę decyzję i doszła do wniosku, że w takiej sytuacji najlepiej będzie zakończyć prace nad projektem. Natomiast wiadomo, że jeszcze w 2024 roku ma szansę pojawić się tańsza odsłona gogli VR pod nazwą Meta Quest 3S (link).

Źródło: The Information