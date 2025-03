Meta AI trafia w końcu do Europy, ale w ograniczonej wersji i bez funkcji generowania obrazów

Meta rozszerza dostępność swojego asystenta AI na kraje europejskie. Narzędzie dostępne w aplikacjach WhatsApp, Facebook, Instagram i Messenger, otrzymało ograniczoną wersję w Europie. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji czatu, jednak na razie bez możliwości generowania obrazów. Firma zapewnia, że dane użytkowników z UE nie były wykorzystywane do trenowania modeli. To odpowiedź na wcześniejsze obawy związane z prywatnością i regulacjami prawnymi.

Wprowadzamy Meta AI w sposób, który uwzględnia potrzeby użytkowników z Europy i szanuje lokalne przepisy dotyczące danych – poinformowała firma w komunikacie prasowym.

Meta rozpoczęła wdrażanie swojego asystenta sztucznej inteligencji w 41 krajach europejskich oraz na 21 terytoriach zależnych. Meta AI dostępne jest w popularnych aplikacjach: WhatsApp, Facebook, Messenger oraz Instagram, gdzie użytkownicy mogą z niego korzystać w czatach tekstowych. Wersja dostępna w Europie różni się od tej znanej z USA. Użytkownicy nie mogą jeszcze generować ani edytować obrazów. Meta tłumaczy to koniecznością dostosowania się do lokalnych regulacji dotyczących prywatności oraz ochrony danych osobowych. Firma podkreśla, że dane użytkowników z UE nie były wykorzystywane do trenowania modelu AI. Meta AI może jednak odpowiadać na pytania, pomagać w planowaniu, tworzyć podsumowania i wyszukiwać informacje z internetu. Działa w języku angielskim i ma ułatwiać codzienne interakcje z platformami społecznościowymi.

Pierwotnie wdrożenie Meta AI w Europie miało nastąpić znacznie wcześniej. Jednak firma zdecydowała się opóźnić premierę w odpowiedzi na zapytania od Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz krajowych organów regulacyjnych. To właśnie ich obawy sprawiły, że Meta ograniczyła zakres funkcji i zadbała o większą przejrzystość działania. Dzięki temu Europejczycy mogą teraz testować usługę, której wersja została dostosowana do wymogów prawnych obowiązujących na kontynencie. Meta zapowiada, że z czasem zakres funkcji będzie rozszerzany, ale tylko przy pełnym zachowaniu zgodności z regulacjami.

Firma nie podała jeszcze dokładnych dat wprowadzenia kolejnych funkcji, takich jak generowanie obrazów. Obecna wersja ma służyć jako bezpieczne wprowadzenie nowej technologii na rynek europejski. Użytkownicy mogą korzystać z Meta AI poprzez specjalne pole wyszukiwania lub interfejs czatu w aplikacjach należących do firmy. Wprowadzenie asystenta AI w Europie to część szerszego planu Mety, który zakłada upowszechnienie inteligentnych narzędzi wspomagających codzienną aktywność w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem lokalnych przepisów i standardów ochrony prywatności.

Źródło: The Verge