MediaTek Dimensity 8100 z rdzeniami Cortex-A78 i GPU Mali-G510 już w marcu. Znamy specyfikację nowego SoC dla smartfonów

W grudniu 2021 roku w sieci pojawiły się informacje o platformie MediaTek Dimensity 8000. Jednostka wykonana w 5 nm litografii TSMC niebawem trafi do pierwszych smartfonów. Okazuje się jednak, że producent pracował nad kolejnym chipem. MediaTek Dimensity 8100, bo tak nazywa się rzeczony układ dla smartfonów, ma zostać pokazany już w marcu tego roku. Tytułowy procesor będzie przeznaczony dla smartfonów z wyższej średniej półki lub jak kto woli – dla tańszych „flagowców”. Choć informacje na temat SoC są nieoficjalne, dane pochodzą od cieszącego się zaufaniem źródła, które już wielokrotnie potwierdzało sprawdzalność swoich doniesień. Dobrze, przyjrzyjmy się chipowi MediaTek Dimensity 8100.

MediaTek Dimensity 8100 zostanie ujawniony już w marcu tego roku. Nie wiadomo jednak, czy będzie to „głośna” premiera czy debiut przy okazji prezentacji jednego ze smartfonów partnera tajwańskiego producenta. Jednostka będzie dla MediaTeka tym samym, czym Qualcomm Snapdragon 870 dla Snapdragona 888, czyli słabszym, choć w dalszym ciągu wydajnym układem dla droższych niż średniopółkowe smartfonów. Nie spodziewamy się jednak wyników zbliżonych do tych, uzyskiwanych przez Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 czy Samsung Exynos 2200. Z topowymi SoC będzie bowiem rywalizował MediaTek Dimensity 9000. Wróćmy do naszej propozycji z wyższej średniej półki.

Mobilny układ MediaTek Dimensity 8100 zostanie wyposażony w osiem rdzeni rozmieszczonych w dwóch klastrach. Mówimy o wykorzystaniu architektury Armv8 i 5 nm procesu technologicznego TSMC. Na wydajność złożą się cztery rdzenie Cortex-A78 taktowane zegarem 2,75 GHz oraz cztery rdzenie Cortex-A55 pracujące w częstotliwości 2,0 GHz. Możliwe jednak, że producent zastosuje wyższe wartości. Za renderowanie grafiki odpowie GPU Mali-G510. Oczywiście możemy liczyć na wsparcie LPDDR5 RAM, UFS 3.1 i wyświetlaczy do WQHD+ 120 Hz.

