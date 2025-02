Marka Quake może doczekać się powrotu na rynek gier, na co wskazują materiały z Xbox Developer_Direct

Marka Quake doczekała się dotychczas pięciu głównych odsłon: Quake, Quake II, Quake III Arena, Quake IV oraz Quake Champions. Ta ostatnia określana jest nieoficjalnie jako piąta część. Wydana została w 2017 roku w ramach wczesnego dostępu, a od 2018 roku jest oferowana za darmo. W międzyczasie Bethesda wypuściła jeszcze na rynek Quake II Remaster (nie mylić z Quake II RTX, który powstał we współpracy z NVIDIĄ i miał pokazać możliwości Path Tracingu). Wygląda na to, że Bethesda ma plany na powrót kultowej marki wraz z nową grą.

Marka Quake może doczekać się powrotu na rynku gier wideo. Podczas prezentacji gry Indiana Jones i Wielki Krąg, studio MachineGames pokazało tablicę z obciętym napisem Quake 6 oraz logotypem marki.

W czwartek wieczorem odbył się pierwszy pokaz Microsoftu na 2024 rok. Mowa o Xbox Developer_Direct, na którym poznaliśmy szczegóły takich gier jak Indiana Jones i Wielki Krąg, Avoved czy Senua's Saga: Hellblade II. Okazuje się, że pokaz studia MachineGames (Indiana Jones) mógł nieśmiało zapowiedzieć inny projekt, nad którym pracują developerzy odpowiedzialni chociażby za ostatnie części Wolfenstein. Mowa o Quake, który w ostatnich latach nie doczekał się żadnej pełnoprawnej odsłony.

Na białej tablicy w studiu pojawił się napis "AKE 6" oraz doskonale widoczny logotyp marki Quake. Trudno uznać to za przypadek, toteż ostrożnie można założyć iż rozpoczęto (lub trwają już od pewnego czasu) prace nad nową grą z serii. Scenariusze w tym wypadku mogą być dwa. Pierwszy jest taki, iż MachineGames opracowuje całą grę, zarówno pod kątem kampanii dla pojedynczego gracza jak i tryb multiplayer. Drugi scenariusz zakłada, że MachineGames współpracuje np. z id Software nad tytułem. Wcześniej pojawiały się doniesienia, iż druga z wymienionych firm pracuje nad nowym DOOM-em. Być może Bethesda doszła do wniosku, iż dobrym pomysłem będzie naprzemienne zaoferowanie nowych gier z serii DOOM oraz Quake. Na chwilę obecną są to jednak wyłącznie przypuszczenia.

Źródło: WCCFTech