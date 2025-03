Quake II Remaster dostępny za darmo dla osób posiadających oryginalną wersję gry na Steamie lub GOG-u

Od pewnego czasu pojawiały się sugestie, że podczas tegorocznej edycji imprezy QuakeCon zadebiutuje odświeżona wersja klasycznej strzelanki Quake II. Pierwotna wersja gry została wydana w 1997 roku i od tego czasu zdążyła się oczywiście mocno zestarzeć graficznie. Pogłoski okazały się prawdziwe. Remaster Quake’a II ujrzał światło dzienne. Nowa wersja wprowadza sporo zmian, ale raczej nie jest w stanie dorównać Quake II RTX.

Bethesda wydała kolejny remaster Quake'a II. Nowa wersja wprowadza liczne ulepszenia graficzne, a także zawiera nowy dodatek oraz port gry z konsoli Nintendo 64. Remaster jest darmowy dla posiadaczy oryginalnej edycji gry.

Odświeżona wersja strzelanki została przygotowana przez studio Nightdive. Najnowszą wersję gry udostępniono za darmo każdemu posiadaczowi oryginału na Steamie oraz GOG-u. Osoby nie mające go w swojej bibliotece mogą zakupić cały pakiet za 39 zł (aktualnie gra nie jest w promocji). Największą bolączką oryginału był brak obsługi rozdzielczości panoramicznych bez zastosowania fanowskiego portu lub przynajmniej nieoficjalnego patcha. Quake II Remaster dodaje wsparcie dla tego typu rozdzielczości, nie wyłączając 4K. Poprawek doczekały się też modele, animacje i sztuczna inteligencja przeciwników. Dodano także między innymi dynamiczne oświetlenie oraz usprawniono anti-aliasing.

Wszystkie te elementy bardzo cieszą, bo faktycznie sprawiają, że Quake II wygląda lepiej. Problem w tym, że w żaden sposób nie może on dorównać jakości graficznej, którą zaoferował Quake II RTX z 2019 roku. Jakość oświetlenia w remasterze powstałym we współpracy z NVIDIĄ bije na głowę wszystkie zmiany wprowadzone do najnowszej edycji gry. To każe nieco powątpiewać w sens wydawania kolejnej wersji, choć trzeba pamiętać, że nie każdy posiada karty graficzne GeForce RTX. Ponadto najnowsza edycja gry daje dostęp do oficjalnych dodatków, których Quake II RTX nie obsługiwał. W pakiecie otrzymujemy także nowe rozszerzenie Call of the Machine, na które składa się aż 28 poziomów kampanii dla pojedynczego gracza i jedna mapa do potyczek sieciowych. Gracze otrzymali także inny miły prezent, czyli Quake II 64, który powstał pierwotnie z myślą o konsoli Nintendo 64.

Wydanie kolejnego remastera gry powinno trochę ożywić także tryb sieciowy, choć będzie on musiał dzielić bazę graczy z wersją RTX. Ciekawostką jest także dostępność trybu split-screen i szerokie wsparcie dla modów. Ta edycja ma zatem kilka ciekawych elementów, które sprawiają, że warto wrócić do Quake’a II, ale jeśli komuś zależy przede wszystkim na podstawowej wersji gry i posiada kartę graficzną GeForce RTX, to rozsądnie zrobi sięgając po darmowy remaster z 2019 roku. Warto na koniec dodać, że osoby chcące zagrać w pierwotną wersję gry z 1997 roku ciągle mają taką możliwość. Podobnie, jak w przypadku pierwszego Quake’a, odpowiednią edycję można wybrać w trakcie uruchamiania tytułu na Steamie lub sięgając po oddzielną pozycję w bibliotece na GOG-u.

Źródło: Steam, GOG