LinusTechTips - popularny kanał technologiczny na YouTube został zbanowany. Powodem treści dodane przez hakerów

O wielkim pechu mogą mówić twórcy popularnego kanału technologicznego LinusTechTips. Ich konto padło ofiarą hakerów. W rezultacie na łamach pojawiły się materiały wideo, które doprowadziły do zablokowania kanału przez YouTube. Przy okazji usunięto wszystkie dotychczasowe treści opublikowane przez jego twórców. Działania są zatem daleko posunięte i nie jest w obecnej chwili jasne, kiedy autorzy zostaną odbanowani.

LinusTechTips to doskonale znany wśród entuzjastów sprzętu kanał tematyczny w serwisie YouTube. W chwili nałożenia bana, mógł poszczycić się pokaźną liczbą subskrybentów wynoszącą 15,8 mln kont. Hakerzy początkowo zmienili jego nazwę na LinusTechTipsTemp, a następnie dodali materiały wideo z udziałem Elona Muska i Jacka Dorsey’a, wraz z nakładką linkującą do podejrzanych stron o tematyce powiązanej z inwestowaniem w kryptowaluty. Doprowadziło to do zdecydowanej reakcji ze strony serwisu YouTube.

Wiele wskazuje na to, że hakerzy za cel obrali także inne kanały prowadzone przez tych samych właścicieli. Prawdopodobnie one również zostaną niebawem zablokowane. Poszkodowani autorzy są świadomi sytuacji, nie jest jednak jasne, jakie kroki mają zamiar podjąć. Działania YouTube można poczytywać jako dosyć radykalne. Teoretycznie serwis mógł ograniczyć się do usunięcia tylko podejrzanych materiałów wideo, jednakże trzeba pamiętać, że utrata kontroli nad popularnym kanałem jest bardzo groźna i zapewne moderatorzy obawiali się publikacji kolejnych nielegalnych treści. Z dużą dozą prawdopodobieństwa twórcom uda się odzyskać kontrolę nad kontem i usunięte materiały zostaną w przyszłości przywrócone, ale szkody, które hakerzy wyrządzili, będą prawdopodobnie nieodwracalne.

