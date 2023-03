Youtuberzy stworzyli w pełni funkcjonalny laptop z ekranem o przekątnej aż 43 cali. Bazuje na platformie Intel NUC 11 Enthusiast

Na bardzo oryginalny pomysł wpadła pewna para użytkowników serwisu YouTube. Przygotowali oni bowiem gigantycznego laptopa. Konstrukcja wyróżnia się zwłaszcza imponującym ekranem o przekątnej 43 cali. Choć można kwestionować jego poręczność, to pomysł jest niesamowicie oryginalny. Rozwiązanie idzie nieco wbrew trendowi zmierzającemu do miniaturyzacji urządzeń i może spodobać się osobom, które narzekają na małe rozmiary wyświetlaczy w urządzeniach przenośnych.

Laptop stworzony przez parę użytkowników YouTube'a, charakteryzuje się przekątną ekranu na poziomie 43 cali i został oparty na komputerze Mini-PC Intel NUC 11 Enthusiast.

Największe dostępne laptopy odznaczają się przekątną ekranu na poziomie 21 cali. Zmienić ten stan rzeczy postanowili Evan i Katelyn. Przygotowali oni bowiem dużo większą konstrukcję domowej roboty, opartą na Mini-PC typu Intel NUC 11 Enthusiast oraz na pokaźnym ekranie. "Komputerek" działa na procesorze Intel Core i7-1165G7. Wyposażono go także w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060 i 16 GB pamięci DDR4-3200. W nietypowym laptopie zamontowano też dużych rozmiarów klawiaturę. Wyzwaniem konstruktorów było dostarczenie wystarczającej ilości energii, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów jej źródła. Całość do funkcjonowania wymaga bowiem nawet 260 W. Ekran, komputer i pozostałe części zestawu są zasilane z trzech oddzielnych baterii.

Końcowy rezultat jest imponujący. Na zaprezentowanym materiale wideo widać działające na laptopie gry Elden Ring oraz Hades. Można stwierdzić, że wydajność odpalonych tytułów jest zadowalająca, choć nie wiadomo, czy w przypadku tej pierwszej pozycji nie posłużono się materiałem wideo. Jest też fragment obejmujący grę Stray, ale to wycinek jednego ze streamów pary. Bez problemów funkcjonuje także zamontowane w komputerze oświetlenie LED. Choć nie jest to alternatywa dla standardowych laptopów, w przypadku których istotna jest mobilność, to można sobie wyobrazić jego zastosowanie w sytuacjach, kiedy spada ona na nieco dalszy plan. Komputer tego typu mógłby posłużyć jako pół-stacjonarne rozwiązanie dla osób, które oczekują dużego ekranu, a jednocześnie stosunkowo często zmieniają miejsce zamieszkania. Trzeba jednak liczyć się z tym, że przygotowanie konstrukcji wymaga dużego wysiłku i cierpliwości.

