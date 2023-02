Lenovo ThinkPad E14 5. generacji oraz ThinkPad E16 1. generacji - biurowe laptopy z Intel Raptor Lake oraz AMD Ryzen 7030

Lenovo ThinkPad z serii E to najtańsza linia notebooków ThinkPad producenta, przystosowana głównie z myślą o pracy biurowej. Podczas targów MWC w Barcelonie zaprezentowano dwa nowe modele: ThinkPad E14 5. generacji oraz ThinkPad E16 1. generacji, który zastępuje dotychczasowy model ThinkPad E15. Nowości wyposażono w procesory Intel Core 13. generacji oraz AMD Ryzen 7000, choć w tym wypadku nie ma już mowy o najnowszej generacji APU Phoenix.

W trakcie targów MWC w Barcelonie, Lenovo zaprezentowało dość ogólnikową specyfikację laptopów ThinkPad E14 5. generacji oraz ThinkPad E16 1. generacji. W obu przypadkach otrzymamy procesory Intel Raptor Lake oraz AMD Ryzen 7030 (czyli APU Barcelo-R z rdzeniami Zen 3 i zintegrowanymi układami graficznymi Vega), a także do 40 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. W obu urządzeniach możemy także liczyć na dwa sloty M.2 dla nośników SSD o pojemności po 1 TB każdy. Zarówno ThinkPad E14 5. generacji jak i ThinkPad E16 1. generacji otrzymają po kilka wariantów ekranów do wyboru, o rozdzielczości 1920 x 1200, 1920 x 1280 lub 2560 x 1600 pikseli, we wszystkich przypadkach mowa o proporcjach 16:10.

Lenovo ThinkPad E14 5. gen Lenovo ThinkPad E16 1. gen Procesor Intel Raptor Lake

AMD Ryzen 7030 APU Barcelo-R (Zen 3 + Vega iGPU) Intel Raptor Lake

AMD Ryzen 7030 APU Barcelo-R (Zen 3 + Vega iGPU) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon Vega Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon Vega Dedykowany układ Opcjonalnie: NVIDIA GeForce MX550 4 GB GDDR6 (wersja z Intelem) Opcjonalnie: NVIDIA GeForce MX550 4 GB GDDR6 (wersja z Intelem) Pamięć RAM Do 40 GB DDR4 3200 MHz (8 GB lutowane + maks. 32 GB w slocie SO-DIMM) Do 40 GB DDR4 3200 MHz (8 GB lutowane + maks. 32 GB w slocie SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (2x 1 TB) 2x SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (2x 1 TB) Ekran 14" 1920 x 1200 IPS 16:10

300 nitów, opcjonalnie dotyk



14" 1920 x 1280 IPS 16:10

300 nitów 16" 1920 x 1200 IPS 16:10

300 nitów, opcjonalnie dotyk



16" 2560 x 1600 IPS 16:10

400 nitów Złącza 2x USB typu C

2x USB typu A

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet, do WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Kamera internetowa HD (720p)

Full HD (1080p)

Full HD + IR Sensor Akumulator 47 Wh lub 57 Wh Waga 1,53 kg 1,77 kg System Do Windows 11 Pro Do Windows 11 Pro Cena Od 770 euro (czerwiec 2023) Od 780 euro (czerwiec 2023)

W obu przypadkach takie same będą zastosowane porty: po dwa złącza USB typu C oraz USB typu A, pełnowymiarowy HDMI 2.0b, sieciowy Ethernet RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Zarówno ThinkPad E14 5. generacji jak również ThinkPad E16 1. generacji trafią do sprzedaży w czerwcu tego roku (a więc podobnie jak przy innych ThinkPadach musimy jeszcze dość długo na nie poczekać). Cena 14-calowego modelu wystartuje od 770 euro, podczas gdy za 16-calowy wariant ThinkPada zapłacimy przynajmniej 780 euro.

Źródło: PurePC