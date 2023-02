Lenovo ThinkPad T14 G4, ThinkPad T16 G2 oraz ThinkPad T14s G4 - nowe biznesowe laptopy z procesorami Intel Core i AMD Ryzen

O nowych laptopach Lenovo ThinkPad Z13 2. generacji oraz ThinkPad Z16 2. generacji już napisaliśmy, podobnie jak o działającym prototypie notebooka ze zwijanym ekranem. Kolejną grupą produktową, zaprezentowaną na targach MWC 2023 w Barcelonie, są laptopy Lenovo ThinkPad z serii T. Tutaj producent pokazał trzy modele: ThinkPad T14 G4, ThinkPad T14s G4 oraz ThinkPad T16 G2. Wszystkie modele będą dostępne z najnowszymi procesorami Intel Core oraz AMD Ryzen.

Firma Lenovo przywiozła na targi MWC w Barcelonie trzy nowe laptopy z linii ThinkPad T: ThinkPad T14 G4, ThinkPad T16 G2 oraz ThinkPad T14s G4.

W przypadku tegorocznych laptopów Lenovo ThinkPad serii T, producent stawia zarówno na procesory Intel Raptor Lake z obsługą Intel vPro jak również układy APU AMD Ryzen 7040 z rodziny Phoenix. Wszystkie notebooki obsłużą również do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB. Opcjonalnie ThinkPad T14 G4 oraz ThinkPad T16 G2 zaoferuje układ graficzny NVIDIA GeForce MX550 z 4 GB pamięci GDDR6. Osobny układ graficzny będzie dostępny wyłącznie w konfiguracji z procesorami Intela.

Lenovo ThinkPad T14 G4 Lenovo ThinkPad T16 G2 Lenovo ThinkPad T14s G4 Procesor Intel Raptor Lake (z obsługą vPro)

AMD Ryzen 7000 Mobile APU Phoenix Intel Raptor Lake (z obsługą vPro)

AMD Ryzen 7000 Mobile APU Phoenix Intel Raptor Lake (z obsługą vPro)

AMD Ryzen 7000 Mobile APU Phoenix Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon 700M Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon 700M Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon 700M Dedykowany układ NVIDIA GeForce MX550 4 GB GDDR6 (opcjonalnie w wersji z Intel Core) NVIDIA GeForce MX550 4 GB GDDR6 (opcjonalnie w wersji z Intel Core) - Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5X (RAM lutowany) Do 32 GB LPDDR5X (RAM lutowany) Do 32 GB LPDDR5X (RAM lutowany) Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (do 2 TB) Ekran 14" 1920x1200 IPS 16:10

300 nitów, opcjonalnie dotyk



14" 1920x1200 IPS 16:10

400 nitów, Low Power (1 W)



14" 1920x1200 IPS 16:10

500 nitów, Privacy Guard, dotyk



14" 2140x1440 IPS 16:10

300 nitów, TUV



14" 2880x1800 OLED 16:10

400 nitów, 100% DCI-P3

HDR Dolby Vision, 60 Hz 16" 1920x1200 IPS 16:10

300 nitów, opcjonalnie dotyk



16" 1920x1200 IPS 16:10

400 nitów, Low Power (1 W)



16" 3840x2400 OLED 16:10

500 nitów, 100% DCI-P3

HDR Dolby Vision, 60 Hz 14" 1920x1200 IPS 16:10

300 nitów, opcjonalnie dotyk



14" 1920x1200 IPS 16:10

400 nitów, Low Power (1 W)



14" 1920x1200 IPS 16:10

500 nitów, Privacy Guard, dotyk



14" 2140x1440 IPS 16:10

300 nitów, TUV



14" 2880x1800 OLED 16:10

400 nitów, 100% DCI-P3

HDR Dolby Vision, 60 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4 (tylko Intel)

2x USB 4.0 typu C (AMD)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (tylko Intel)

2x USB 4.0 typu C (AMD)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4 (tylko Intel)

2x USB 4.0 typu C (AMD)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.0b

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, opcjonalnie 4G / LTE Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, opcjonalnie 4G / LTE WiFi 6E, Bluetooth 5.1, opcjonalnie 4G / LTE / 5G (eSIM) Kamera internetowa HD + IR Sensor

Full HD + IR Sensor HD + IR Sensor

Full HD + IR Sensor HD + IR Sensor

Full HD + IR Sensor Akumulator 39,3 Wh lub 52,5 Wh 52,5 Wh lub 86 Wh 57 Wh Waga Od 1,32 kg Od 1,67 kg Od 1,24 kg System Do Windows 11 Pro Do Windows 11 Pro Do Windows 11 Pro Cena Od 1345 euro Od 1390 euro Od 1590 euro

Wszystkie trzy urządzenia skorzystają również z ekranów IPS lub OLED o proporcjach 16:10, o różnych rozdzielczościach (1920 x 1200, 2140 x 1440, 2880 x 1800, 3840 x 2400 w zależności od konkretnego modelu laptopa) oraz opcjonalnie w wersjach o niskim poborze mocy (Low Power 1 W) oraz z filtrem prywatyzującym (Privacy Guard). Laptopy otrzymają do dyspozycji po dwa złącza Thunderbolt 4 (w wersji z Intel Core) lub USB 4.0 typu C (z układami AMD Ryzen), po dwa porty USB 3.2 typu A Gen.1 oraz pełnowymiarowy HDMI 2.0b. W przypadku Lenovo ThinkPad T14 G4 oraz ThinkPad T16 G2 dostępne będą również pojemności akumulatorów - szczegóły znajdują się w powyższej tabeli. Wszystkie trzy notebooki trafią do sprzedaży w lipcu 2023.

Źródło: Lenovo