Lies of P - mroczny souls-like w świecie Pinokia otrzymał nowy zwiastun z data premiery. Można ograć wersję demo

Summer Game Fest 2023 był też dobrą okazją dla Round 8 do zaktualizowania statusu swojej gry. Deweloperzy projektują klimatycznie nawiązujący do Bloodborne tytuł już od dłuższego czasu, zaprezentowali także całkiem sporo materiałów, które pozwalają wierzyć w powodzenie tego konceptu. Przekonamy się o tym już za kilka miesięcy, tymczasem zaś poza obejrzeniem nowego trailera mamy szansę na wstępne sprawdzenie nadchodzącej pozycji już teraz.

Lies of P pojawi się na rynku 19 września. Na razie zaś pojawiła się możliwość sprawdzenia wersji demonstracyjnej.

O ile przy jednym z nowszych zapisów rozgrywki pojawiały się pewne wątpliwości, czy nie czeka nas urokliwy, ale dość powtarzalny souls-like, o tyle na tę chwilę zostały one przynajmniej uśpione. Design świata wygląda po prostu znakomicie i ma swój własny szlif, przeciwnicy zapowiadają się na odpowiednio zróżnicowanych, no i można zobaczyć przynajmniej parę ciekawych mechanik walki, które docenią weterani gatunku. Szkoda by było w końcu, gdyby Lies of P podzieliło los całkiem niezłego, acz jednak rozczarowującego Steelrising.

Co istotne, już teraz można po prostu ściągnąć sobie wersję demo i sprawdzić, co się szykuje. Opcję tę udostępniono zarówno na Steamie, Xbox, jak i PlayStation 4 oraz PlayStation 5, warto zatem skorzystać. I nie mówimy o jakiejś króciutkiej sekwencji, jaką uraczono nas ostatnio choćby przy Alone in the Dark, ale rozgrywce, która może nam zająć nawet ponad dwie godziny. Deweloperzy ewidentnie nie boją się pokazać wyniki swojej pracy, co z pewnością jest bardzo dobrym znakiem przed jesienną premierą.

