Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16 mogą nie być w stanie działać pod systemem Linux. Powodem jest chip Microsoft Pluton

W styczniu tego roku Lenovo zaprezentowało nową serię notebooków ThinkPad Z. W jej skład wchodzą dwa modele: Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16, oba z procesorami AMD Ryzen PRO 6000. Dodatkowo laptopy te jako pierwsze mają wbudowany w procesor AMD chip bezpieczeństwa o nazwie Microsoft Pluton. Okazuje się, że ma on również pewne skutki uboczne, a jednym z nich będzie blokada systemu operacyjnego innego niż Microsoft Windows.

Wygląda na to, że najnowsze laptopy Lenovo ThinkPad Z13 oraz ThinkPad Z16 z procesorami AMD Ryzen PRO 6000 nie będą w stanie odpalić systemu Linux. Powodem jest chip Microsoft Pluton, umożliwiający instalację tylko własnego systemu operacyjnego Windows.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen.1 oraz ThinkPad Z16 Gen.1 to efekt wspólnej pracy Lenovo, AMD oraz Microsoftu. Znajdziemy tutaj mocne procesory z rodziny APU Rembrandt, które dodatkowo jako pierwsze mają zaimplementowany sprzętowy chip Microsoft Pluton. Jego zadaniem domyślnie ma być zwiększenie bezpieczeństwa komputera poprzez weryfikację kluczy certyfikatów UEFI. Wbudowany chip akceptuje jednak wyłącznie klucze z certyfikatami UEFI pochodzącymi od Microsoftu, co w teorii oznacza, że nie akceptuje wszelkich pozostałych kluczy od innych firm.

Wygląda zatem na to, że chip mający na celu dodatkową ochronę notebooków, dodatkowo uniemożliwi uruchomienie systemów innych niż Microsoft Windows. Tym samym nie odpali się na tych laptopach Linuksa lub jakiegokolwiek innego systemu, którego klucze UEFI nie pochodzą bezpośrednio od Microsoftu. Być może chip Pluton faktycznie wpływa pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa. Jednocześnie mocno ingeruje on w wybór systemu operacyjnego. Jeśli bowiem ktoś nie chce korzystać z Windowsa a woli Linuksa, to w przypadku nowych ThinkPadów Z może być z tym duży kłopot.

Źródło: VideoCardz, Phoronix, Matthew Garrett Blog