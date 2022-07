Konsola Sony PlayStation 5 doczeka się w końcu pełnej obsługi rozdzielczości Quad HD

Poprzednia generacja konsoli Sony PlayStation zaoferowała wprawdzie sporo świetnych gier, jednak producent nigdy do niej nie wprowadził obsługi rozdzielczości 1440p. Był to spory minus, bo konkurencja w postaci Xbox One X nie miała z tym żadnych problemów. Podczas gdy Xbox Series od premiery również obsługuje Quad HD, Sony długo nie potrafiło się ogarnąć w temacie wdrożenia obsługi VRR czy 1440p. Pierwsze jest już obsługiwane, a wkrótce dojdzie także QHD.

Konsola Sony PlayStation 5 doczeka się w końcu obsługi rozdzielczości 1440p. To istotna zmiana względem PS4, które do dzisiaj nie wspiera QHD.

Sony udostępniło (na razie) zamkniętą betę oprogramowania dla PlayStation 5, gdzie jedną z najważniejszych zmian jest wdrożenie obsługi rozdzielczości 1440p. Jest to bardzo ważne chociażby dla graczy, którzy chcieli podłączyć konsolę do monitorów Quad HD. Dotychczas po podłączeniu PlayStation 5 do monitora o rozdzielczości 2560 x 1440, użytkownicy mogli liczyć co najwyżej o Full HD. A przynajmniej w większości, bowiem kilku producentów wprowadziło pojedyncze modele monitorów QHD, które oferowały specjalny tryb pracy dla PS5.

Wkrótce Sony udostępni wszystkim posiadaczom PS5 nowy firmware. Wówczas przechodząc do ustawień obrazu oraz wyjścia wideo, będzie można wybrać rozdzielczość 1440p, a nie tylko 720p, 1080p lub 2160p. Oczywiście mowa o pełnej obsłudze, a zatem również z HDR czy VRR (w obsługiwanych monitorach). Tym samym wiele z dotychczasowych modeli będzie w końcu dobrze współpracować z konsolą. Kto wie, może ten ruch wynika z wejścia przez Sony na rynek komputerowych monitorów. Dotychczas pokazano modele Full HD i 4K, ale może opracowywane są już kolejne modele INZONE, tym razem z rozdzielczością Quad HD...

Źródło: Sony